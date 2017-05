Više od 1.200 pripadnika OSBiH sudjelovalo u mirovnim misijama u svijetu

Oružane snage BiH (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Bosna i Hercegovina i Oružane snage BiH (OSBiH) su od 2001. godine do danas bile uspješno angažirane u operacijama potpore miru diljem svijeta, počevši od Etiopije i Eritreje, preko Iraka do Afganistana, do Konga i Malija, gdje su misije i sada aktuelne rečeno je Feni u Ministarstvu odbrane BiH (MOBiH) u povodu 25. godišnjice prijema BiH u članstvo Ujedinjenih naroda.

Bosna i Hercegovina i Oružane snage BiH (OSBiH) su od 2001. godine do danas bile uspješno angažirane u operacijama potpore miru diljem svijeta, počevši od Etiopije i Eritreje, preko Iraka do Afganistana, do Konga i Malija, gdje su misije i sada aktuelne rečeno je Feni u Ministarstvu odbrane BiH (MOBiH) u povodu 25. godišnjice prijema BiH u članstvo Ujedinjenih naroda.

Prema podacima ovog ministarstva, do danas je u sklopu spomenutih misija sudjelovalo više od 1.200 pripadnika OSBiH.



"Oni su imali veliku čast, obvezu ali i privilegiju da daju osobni doprinos naporima u jačanju mira, stabilnosti i sigurnosti u svijetu, izgradnji demokratskih institucija vlasti, kapaciteta obrambenog i sigurnosnog sektora, poštivanju ljudskih prava i sloboda kao i da u okvirima i granicama svojih profesionalnih i ljudskih mogućnosti pružaju pomoć unesrećenima, povrijeđenima i oboljelima u kriznim žarištima", ističu iz MOBiH-a.



Nadalje, preciziraju da su kao najbolji predstavnici i ambasadori Bosne i Hercegovine vlastitu misiju izvršavali, a i sada izvršavaju časno, profesionalno i odgovorno i u skladu s Poveljom UN-a, Ustavom i Zakonom o odbrani BiH.



"Učestvovanje pripadnika OSBiH je više puta do sada od naših koalicionih partnera ocijenjeno izuzetno uspješnim, s visokim ocjenama za iskazanu profesionalnost i odgovornost u izvršenju dodijeljenih zadaća. To daje za pravo da svi u BiH i njenim oružanim snagama budemo veoma ponosni na rezultate", navode iz MOBiH-a.



Time, kako nadalje navode, Bosna i Hercegovina jasno iskazuje opredjeljenje da kao odgovorna i kredibilna članica međunarodne zajednice želi i može dati adekvatan doprinos zajedničkim naporima za uspostavljanje i očuvanje mira i stabilnosti u svijetu.



"Učestvovanjem u realiziranju ovakvih i sličnih aktivnosti OSBiH se postepeno ali kontinuirano približava dostizanju strateškog cilja države Bosne i Hercegovine da postane punopravna članica NATO-a i Evropske unije (EU)", ističe se u osvrtu MOBiH-a na postignuća OSBiH i BiH, ostvarena u razdoblju od prijema naše zemlje u članstvo UN-a.



Istovremeno, MOBiH navodi da OSBiH trenutno učestvuju u NATO-misiji 'Odlučna potpora' te u UN-misijama MONUSCO i MINUSMA.



Tako je Peta rotacija Pješačke jedinice OSBiH s 45 pripadnika angažirana s OS Sjedinjenih Američkih Država i radi na osiguranju baze u kampu 'Bagram', IR Afganistan (Odlučna potpora).



Šesta rotacija (osam štabnih časnika) angažirana je s partnerima iz SR Njemačke u kampu 'Marmal', IR Afganistan u sastavu Zapovjedništva za savjetovanje, pomoć i obuku Sjever - TAAC Sjever (Odlučna potpora),



Usto, Peta rotacija (dva dočasnika) angažirana su s članicama A5 u kampu 'Marmal', IR Afganistan u sastavu Zapovjedništva za savjetovanje, pomoć i obuku Sjever - TAAC Sjever (Odlučna potpora).



Petnaesta rotacija (pet pripadnika OSBiH) angažirana je misiji u Kongu (MONUSCO), dok je Treća rotacija (dva pripadnika OSBiH) angažirana u misiji u Maliju (MINUSMA)



U međuvremenu, pokrenuta je zakonska proceduru za konkretan vojni doprinos Bosne i Hercegovine u misiji obuke EU u Centralnoafričkoj Republici.



Bosna i Hercegovina postala je članicom Ujedinjenih nacija 22. maja 1992. godine, čime se obavezala na očuvanje mira, poštivanje međunarodnog prava i zaštitu ljudskih prava.