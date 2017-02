Veza BiH s Dubrovnikom na čekanju: Gradnja GP Ivanica kasni zbog eksproprijacije zemljišta

Jedan od najfrekventnijih graničnih prijelaza Ivanica, između Bosne i Hrvatske već odavno ničim ne podsjeća na međunarodni prijelaz. Odavno se priča o izgradnji modernog, urbanijeg objekta s pratećim sadržajima, a izgradnja ovog prijelaza kasni zbog velikog problema eksproprijacije zemljišta.

Pogled s Ivanice na Dubrovnik (Foto: Davorin Sekulić/Klix.ba)

Jedan od najfrekventnijih graničnih prijelaza Ivanica, između Bosne i Hrvatske već odavno ničim ne podsjeća na međunarodni prijelaz. Odavno se priča o izgradnji modernog, urbanijeg objekta s pratećim sadržajima, a izgradnja ovog prijelaza kasni zbog velikog problema eksproprijacije zemljišta.

Iz Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH za Klix.ba su kazali da se problem postepeno rješavao u toku 2016. godine te da bi gradnja graničnog prijelaza Ivanica trebala početi građevinskom sezonom.



"Očekujemo da GP Ivanica počne raditi u ovoj godini. Krajem januara 2017. godine UIOBiH je donijela Odluku o izboru najpovoljnije ponude u otvorenom postupku za prikupljanje ponuda za izvođenje radova na izgradnji objekta graničnog prijelaza Ivanica. Najpovoljnijom ponudom ocijenjena je ponuda ponuđača 'Herc Gradnja' d.o.o. Bileća čija je ukupna cijena iznosila 1.742.731,18 KM s PDV-om. Očekujemo da će početkom ove građevinske sezone Uprava uvesti izvođača radova na teren. Tako će početi izgradnja novog modernog graničnog prijelaza Ivanica koji je neophodan na ovom području BiH", kazali su za Klix.ba iz UIOBiH.



Zbog imovinsko-pravnih odnosa na ovom dijelu BiH dugo se čeka na početak izgradnje graničnog prijelaza, a Vlada Federacije BiH je riješila zakonski problem u vezi s ekspropiracijom zemljišta te je u maju prošle godine donijela izmjene i dopune Zakona o ekspropriraciji, koji pod posebnim uvjetima praktično omogućuje da se uđe u posjed i da se u sudskom postupku rješava nadoknada za određenu parcelu, za koju se ne može postići dogovor.



Gradnjom modernog graničnog prijelaza na Ivanici, koji će imati četiri saobraćajne trake što će dodatno ubrzati protok roba i putnika, jug BiH će biti povezan s Dubrovnikom.



Višesatno čekanje na granici će biti prošlost, a Trebinje i Dubrovnik će biti povezani graničnim prijelazom s više saobraćajnih traka koji će biti otvoren i za trgovinski promet. Iako je prethodno bila najavljena realizacija uspostavljanja više graničnih prijelaza na granici s Hrvatskom, iz UIO BiH naglašavaju da će to biti samo GP Ivanica.



Granični prijelaz Ivanica će u potpunosti odgovarati standardima Evropske unije (EU), a i na drugoj strani granice se priprema projekat za izgradnju međunarodnog prijelaza koji bi bio usklađen sa svim evropskim standardima i imao nekoliko raspoloživih traka. On bi značajno unaprijedio bosanskohercegovačku i Hrvatsku saradnju te se tako ne bi stvarale gužve, za vrijeme kojih se na prijelaz granice čeka i do tri sata.



Posebno je važno naglasiti da je neophodno da se putem bužeta UIOBiH za svaku godinu osiguraju sredstva kako bi se svi granični prijelazi mogli dovesti u stanje da zadovoljavaju sve minimalne standarde za funkcioniranje.