Članovi Gorske službe spašavanja Široki Brijeg danima se bore sa vatrenom stihijom na planini Čvrsnici. Tvrde da, ukoliko ne bude, adekvatne pomoći, može doći do katastrofe. Po njihovom mišljenju potrebno je hitno angažirati kanadere iz Republike Hrvatske jer jedino oni mogu spriječiti vatrenu stihiju. Za gorske spasioce nema ni trenutka predaha jer i nakon sinoćnjih intervencija, od jutros ponovo stižu apeli da se izađe na teren.

Članovi Gorske službe spašavanja Široki Brijeg danima se bore sa vatrenom stihijom na planini Čvrsnici. Tvrde da, ukoliko ne bude, adekvatne pomoći, može doći do katastrofe. Po njihovom mišljenju potrebno je hitno angažirati kanadere iz Republike Hrvatske jer jedino oni mogu spriječiti vatrenu stihiju. Za gorske spasioce nema ni trenutka predaha jer i nakon sinoćnjih intervencija, od jutros ponovo stižu apeli da se izađe na teren.

" I jutros smo dobili poziv ako možemo da dodjemo, požar nije ugašen niti će biti bez ozbiljnijeg angažmana iz zraka", poručuju iz GSS Široki Brijeg.



Dodaju kako su na izmaku snaga jer požar bukti već danima.



"Požar je aktivan već nekoliko dana, i nije se gasio nikako osim nešto malo helikopterom jer je bio na nepristupačnom terenu, sumnjivom na mine. Tako se pretvorio u veliki požar jer dok je bio u dolini Drežnice i na južnim padinama Čvrsnice nije bilo opasnosti osim za prirodu i životinje, ali prelaskom komunikacije Bare-Pločno požar je zaprijetio vikendicama na Barama a širenjem dalje ka Jelinku bi zaprijetio cijelom Parku prirode Blidinje te bi to bila katastrofa velikih razmjera za floru i faunu ali i veliki broj vikendica", izjavio je za Klix.ba Marin Pavlović iz GSS Široki Brijeg.



Gorski spasioci koji su na terenu zajedno sa vatrogascima tvrde kako se ovaj požar od samog početka trebao ozbiljnije tretirati.



"Vidjeli smo da stvari lagano izmiču kontroli, da se požar razbuktava i da je ogroman, doslovce hara južnim obroncima Čvrsnice. Pošto je počeo prijetiti da se prebaci prema Parku prirode Blidinje što bi bilo katastrofalno ,a sve se "čeka" sa nekim velikim akcijama probali smo alarmirati sve koji mogu utjecati da se to izmijeni da djeluju odmah. Jučer se probalo odraditi da se ne širi prema Parku prirode i u tome smo uspjeli, bili smo u terenu do ponoći. Od pomoći stiglo je nešto vojske, par privatnih cisterni, vatrogasci (Široki,Brijeg, Posušje, Grude), nešto planinara i na terenu su članovi gorskih službi spašavanja (HGSS Posušje, GSS Grude i Široki Brijeg) koji su odradili lavovski dio posla u samom terenu, ulazeći u dubinu požara te ga pilama i malim naprtnjačama s vodom dobrim dijelom i gase. Sinoć je kružila informacija da će jutros djelovati helikopter, koji može pomoći. Ali ozbiljnije gašenje cijelog požara bez kanadera će biti teško", ističu iz GSS-a Široki Brijeg.



Upozoravaju da je riječ o velikom požaru te apeluju na državne institucije da pokušaju dogovoriti angažman kanadera s obzirom da helikopteri OSBiH, bez obzira na velike napore, ne mogu učiniti puno u gašenju požara ovakvih razmjera.



"Vatra je došla s nepristupačnog terena i mislimo da je ovaj put posljedica bio grom, na ovim planinskim područjima se ovo može obuzdati samo brzim reakcijama kada se požar primjeti djelovanjem helikoptera recimo, sve kasnije je teško osim velike sile i opreme, koju realno vatrogasci nemaju. I sinoć smo vidjeli da se ljudi bore sa požarom u autima iz 1964., što je apsurd", ističu u GSS Široki Brijeg.



Svaki izlazak na teren članova ove službe je "opasan".



"GSS djeluje u takvim uvjetima jer se sve "nesreće" manje više događaju kada je najteže i često u teškim uvjetima, ali svakodnevnim treningom i vježbanjem se na sve navikne, naučite se nositi s rizikom, ljudi ovo rade honorarno, sa srcem, zato i imamo rezultate koje imamo. Naša stanica je aktivna od 2012., vodeći se onom starom izrekom "ako spasite jednog čovjeka spasili ste cijeli svijet". Hvala Bogu već smo ih dosta spasili", poručuju iz GSS-a.



Ipak u konkretnom slučaju nemoćni su da se izbore sa stihijom koja iziskuje angažman i drugih institucija te uporno apleuju da se spriječi katastrofa.



"GSS Široki Brijeg uz ostale GSS stanice ima sve više posla, uz naše osnovne aktivnosti spašavanja ljudi, rado priskačemo u pomoć gdje nas god trebaju. Probamo alarmirati, preventivno djelovati, utjecati da se brže sređuju neke stvari. Znajući motiviranost i stručnost naših članova koji svakodnevno treniraju to koristimo kada god možemo, posebice u terenu koji surov kao što je jučer bio slučaj. Opremljenost je bolja, ljudima je ušlo u "uho" što mi radimo pa se lagano mijenja svijest ljudi prema nama. Manje više svu svoju opremu smo nabavili privatno ulažući u sebe te donacijama, ali u zadnje vrijeme nešto bolje reagiraju i ljudi koji vode Grad, Civilnu zaštitu, Uprava civilne zaštite ZHŽ s kojima smo neki dan potpisali ugovor, dobili smo od njih čizme, ali još je daleko od onoga što bi trebali imati i raspolagati ali pomaci na bolje se osjete, a nadamo se da će biti bolje, mora", kažu iz GSS-a.



Dodaju da je cijela ekipa spremna da se suoči sa svim izazovima ali da to moraju učiniti i drugi, posebno instutucije od kojih mnogo toga zavisi.