Svako treće dijete u srednjim školama Kantona Sarajevo ima prekomjernu težinu, a šest posto djece spada u kategoriju pretilih, pokazalo je to istraživanje provedeno na uzorku od 7.600 djece, odnosno 40 posto srednjoškolaca. Od toga, 22 posto je prekomjerno teških.

Slično istraživanje provedeno je i kod djece osnovnih škola ovog kantona, ali iako su rezultati kod srednjoškolaca nešto bolji, s obzirom na to da kod osnovaca 50 posto djece ima prekomjernu težinu, treba uzeti u obzir da je čak 95 posto djece iz osnovnih škola bilo uključeno u istraživanje.



Kako je najavljeno na današnjoj konferenciji za medije, gdje su prezentirani rezultati istraživanja, ove sedmice bi u Službenom glasniku trebao biti objavljen Pravilnik o ishrani djece u školama koji će bi obavezno implementirati u svim školama.



Bit će to prva u nizu mjera u rješavanju problema pretilosti, kazao je danas ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Elvir Kazazović, identificirajući pretilost kao jedan od najvećih problema koji ugrožava zdravlje djece.



"Cilj je ovim dokumentom uvesti norme i standarde koje do sada nisu postojale i nisu bile pod sistemskom kontrolom. To će omogućiti i da se štetna hrana i napici više ne mogu kupiti u školama", pojasnio je Kazazović.



Napomenuo je i da je upriličen i sastanak s vlasnicima kuhinja koji su spremni uvesti zdraviju hranu i ishranu, a kako je to učinjeno i u osnovnim školama, uskoro će i srednjoškolcima biti onemogućeno napuštanje škole za vrijeme odmora.



Time se, rečeno je danas, fokus stavlja na sigurnost učenika, a ovom mjerom oni više neće biti u mogućnosti kupovati hranu u restoranima brze hrane koji su nerijetko u blizini škola.



Voditeljica Tima za izradu Pravilnika o ishrani, prvog takvog u Bosni i Hercegovini, Suada Karić podvukla je da postoje i brojni prijedlozi i ideje koje bi mogle omogućiti djeci kvalitetniju ishranu u školi poput uvođenja "mlijekomata" i "voćomata".



Kantonalna sanitarna inspekcija također je bila uključena u izradu ovog dokumenta, a time su otklonjene sve dileme i nepravilnosti koje bi se mogle dogoditi kada je u pitanju njegova primjena na terenu.



Govoreći o rezultatima istraživanja profesor na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja Erol Kovačević pojasnio je da nema značajnih razlika u brojnu djece s prekomjernom težinom među spolovima, ali ni među učenicima različitih razreda u srednjim školama.



Također, rezultati su pokazali da je 22 posto prekomjerno teških osoba u srednjim školama, ali i da je šest posto pretilih osoba, te je izdvojen i podatak da je devet posto dječaka i djevojčica koji spadaju u kategoriju pothranjenih ili umjereno pothranjenih.



Pedijatrica Snježana Hasanbegović podsjetila je da je pretilost kao problem u BiH prepoznat još prije deset godina, dodajući da zdrava hrana nije skupa te da se uz dobru organizaciju uvijek može osigurati zdravi obrok.



Ovakvo istraživanje trenutno se radi i na djeci predškolskog uzrasta, a značajan dio istraživanja urađen je i na studentima fakulteta u Sarajevu.