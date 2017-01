Ujedinjenje nezavisnih načelnika: Građani žele alternativu i mir, a ne prijetnje ratom

U Sarajevu je danas održan sastanak nezavisnih načelnika bosanskohercegovačkih općina i lokalnih zajednica, a u organizaciji predstavnika Evropske unije Larsa-Gunnara Wigemarka, gdje je formiran "Pokret za Evropu".

Na radnom ručku prisustvovali su načelnici i gradonačelnici nekoliko općina u Bosni i Hercegovini - Fuad Kasumović (Zenica), Amra Babić (Visoko), Zlatko Hujić (Bosanski Petrovac), Sead Džafić (Kalesija), Zikrija Duraković (Bužim), Ibrahim Hadžibajrić (Stari Grad Sarajevo) i Muhamed Ramović (Goražde).



Kako je za Klix.ba rekao Fuad Kasumović, na sastanku se razgovaralo o trenutnoj političkoj situaciji, trenutnim situacijama u lokalnim zajednicama, trenutnim propisima, a i o "Pokretu za Evropu" koji je, kako kaže Kasumović, nezavisan i kojim načelnicima građanima daju alternativu u sljedećem periodu.



"Mi ne pravimo novu partiju, sve partije su izvarale ove građane. Građani su pokazali da žele alternativu, a ne prijetnje ratom, nacionalizmom, izmišljanje raznih sukoba.... Mi nudimo jedan pokret za euroatlantske integracije, a tu nismo samo mi načelnici - tu postoje i neke partije i drugi pojedinci. Jedno je sigurno - na narednim izborima građanima Bosne i Hercegovine dat ćemo alternativu u evropskom putu umjesto svađa", kazao je gradonačelnik Zenice.



Načelnica Visokog Amra Babić za Klix.ba je potvrdila Kasumovićeve riječi kazavši da je riječ o veoma važnom sastanku na kojima su načelnici otvoreno razgovarali o pitanjima o kojima do sada nisu imali priliku govoriti.



"Razgovarali smo o temama kao što je reformska agenda koja načelnicima nikada nije došla na stol kako bi dali svoje mišljenje, a reforme se moraju provoditi od nivoa lokalne zajednice. EU je shvatila da je lokalni razvoj preduslov jačanja BiH kao stabilne države, a kada kažem stabilne onda govorim prvo o miru pa onda o prosperitetu, te da se na bazi lokalnog mora razvijati regionalno i državno. Do sada smo državu gradili odozgo, a sada se vraćamo na to da se država gradi odozdo, od općina i općinskih načelnika", rekla je Babić.



Ona je dodala da se danas okupljeni načelnici ne vide u nekim političkim strankama niti imaju namjeru formiranja nove stranke.



"Mislimo da bh. narodi protiv takve ideje. Naš cilj je umrežavanje svih pozitivnih snaga, a kada o tome govorimo onda su tu i nezavisni načelnici, ali i pojedinci koji će nam pomagati kao i važan partner - Evropska zajednica", zaključila je načelnica Visokog.