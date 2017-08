Svako dijete ima pravo na sretno djetinjstvo, porodicu i dom koji mu pružaju roditelji i društvo, osnovno je geslo kojim se rukovode aktivisti banjalučkog Udruženja Nova generacija.

Osnovano 2004. godine kao nevladina i neprofitna organizacija, kao projekt Unije studenata Socijalnog rada Banjalučkog univerziteta, Udruženje Nova generacija usmjereno je prvenstveno na humanitarne aktivnosti i pomoć djeci.



"Za ovih 13 godina imali smo niz velikih projekata koje smo uradili, jedan od njih je i projekt ‘Stariji brat, starija sestra’ koncipiran tako da se volonteri našeg udruženja druže s djecom u riziku i imaju zajednički džeparac koji raspoređuju u toku mjeseca, a poenta je socijalizacija djece bez roditeljskog staranja. Pored toga, imamo i projekt Dnevni centar za djecu koja su uključena u život i rad na ulici i koja su žrtve porodičnog nasilja ili roditeljskog zanemarivanja. S njima radimo programe preventivnog, edukativnog i kreativnog karaktera, a suština je da djeca u sklopu usluge imaju tri obroka dnevno, da primaju donacije u vidu hrane, garderobe ili higijenskih potrpština, mogu učestvovati u radionicama, a dobijaju i usluge savjetodavnog karaktera od osoblja Dnevnog centra te naših volontera", kaže direktor udruženja psiholog Jadranko Janković.



Aktivnosti udruženja podrazumijevaju i savjetodavni rad s roditeljima, a postoji i Prihvatna stanica za djecu koja su zatečena u skitnji i prosjačenju, tu borave 24 sata, pruža im se neka prva asistencija, da bi nakon toga ta djeca bila proslijeđena u ustanove koje se bave njihovim zbrinjavanjem.



"U okviru projekta Dnevnog centra prošle godine smo imali 107 djece koja su iskoristila minimalno jednu uslugu, prosjek je između 100 i 200 korisnika godišnje, postoji i tzv. Plavi telefon, u okviru kojeg smo do sada imali više od 3.000 poziva, prijavili smo nasilje 70 puta, u okviru proteklog ciklusa projekta ‘Stariji brat, starija sestra’ imali smo 12 parova volontera i djece, a sada u okviru Dnevnog centra pored naših volontera imamo i petero stranih volontera koji su došli ovdje da obave praksu", pojašnjava Janković.



U udruženju je zaposlen socijalni radnik, koordinator Dnevnog centra, psiholog, fasilitator aktivnosti te terenska radnica. Volonteri prolaze kroz specifičnu obuku za savjetodavni rad na Plavom telefonu.



"Nemamo mnogo osoblja, ali nam dosta pomažu volonteri bez kojih ne bismo mogli sve ovo postići. Što se tiče finansija, Dnevni centar funkcioniše uz pomoć organizacije Save the Children te banjalučkog Centra za socijalni rad, koji su i finansijeri, od naredne godine očekujemo da finansiranje u potpunosti pređe pod okrilje Centra za socijalni rad, a pomognu i drugi finansijeri kao što je Ambasada SAD-a u BiH", navodi Janković.



Posljednja u nizu aktivnosti udružena je akcija prikupljanja školskog materijala za djecu korisnike usluga Dnevnog centra.



"To je već tradicija u našem funkcionisanju, akciju sprovodimo u saradnji s raznim marketima i pojedincima, trenutno nam je potreban školski materijal i pribor za 50 djece koja su korisnici usluga Dnevnog centra. Prošle godine smo imali donaciju organizacije Mozaik prijateljstva koja je osigurala udžbenike za djecu, tako da se snalazimo, a pomoć je uvijek dobrodošla”, rekao nam je Janković.