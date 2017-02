U slučaju revizije tužbe: Dodik poziva srpske stranke da napuste institucije BiH

Predsjednik SDS-a Vukota Govedarica ocijenio je da predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, pozivom srpskim strankama da napuste institucije BiH, pokušava da otvori pitanje od kojeg Republika Srpska i njeni građani neće imati koristi.

Predsjednik SDS-a Vukota Govedarica ocijenio je da predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, pozivom srpskim strankama da napuste institucije BiH, pokušava da otvori pitanje od kojeg Republika Srpska i njeni građani neće imati koristi.

"Ukoliko bi došlo do povlačenja srpskih ministara, njihove pozicije u Vijeću ministra BiH branili bi zamjenici, što znači Bošnjaci i Hrvati. Kakve bi tada odluke bile? Sigurno ne u interesu srpskog naroda i Republike Srpske", rekao je Govedarica.



On je podsjetio da su nova pravila uvedena izmjenama poslovnika o radu Vijeća ministara i Parlamentarne skupštine BiH, nakon takozvane "Lajčakove krize".



Govedarica smatra da poziv predsjednika Republike Srpske u ovom trenutku predstavlja "paušalno iznošenje stavova, dodatno dolivanje ulja na vatru i krajnje neozbiljno ponašanje".



"Ovdje se postavlja pitanje - na koji način donositi odluke u korist Srba koji žive u BiH? Mi ćemo kao što smo najavili da redefinišemo odnose na nivou BiH, da otvorimo poglavlje novih odnosa i novo političko pozicioniranje u Savjetu ministra BiH i Parlamentarnoj skupštini BiH", rekao je Govedarica.



On je ocijenio da najava bošnjačkog člana Predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića o pokretanju revizije tužbe BiH protiv Srbije predstavlja nasilničko ponašanje, jer iza toga ne stoji BiH.



"BiH ne stoji iza takve najave. Članovi Predsjedništva BiH su podijeljeni. U ovom slučaju Izetbegović nema podršku ostala dva člana Predsjedništva BiH. To je pokušaj da se dodatno zaoštre konflikti i otvori novo krizno pitanje u BiH, da dođe do destabilizacije u BiH i regionu", smatra Govedarica.



On je istakao da je Dejtonski mirovni sporazum ključ kako svi narodi u BiH mogu da žive.



"Dejton je definicija da BiH može da živi na bazi dogovora. Pitanje federalizacije BiH i sve izjave hrvatskih predstavnika nakon sjednice Hrvatskog narodnog sabora nemogući su trenutno i sve dok ovakva BiH postoji", rekao je Govedarica.



On je najavio da će SDS uputiti u skupštinsku proceduru deklaraciju o očuvanju Dejtonskog mirovnog sporazuma, jer smatra da o tome treba da raspravlja Narodna skupština Republike Srpske.



Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik pozvao je danas predstavnike SDS-a, PDP-a i NDP-a, koji su u koaliciji sa SDA na nivou BiH, da bez odlaganja napuste zajedničke institucije BiH do isteka roka predviđenog za mogućnost obnove postupka BiH protiv Srbije pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu.



"Ukoliko bošnjački član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović ostane pri svom stavu i podrži reviziju postupka protiv Srbije, pozivam SDS, PDP i NDP da trajno napuste institucije BiH, što će učiniti i predstavnici SNSD-a. Mislim da oklijevanje stranaka takozvanog Saveza za promjene ohrabruje samog Izetbegovića u ovom, po regionalnu stabilnost, riskantnom i potpuno nepotrebnom potezu", kazao je predsjednik Republike Srpske.