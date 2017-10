U Sarajevu niču nova naselja bez infrastrukture: "Spavaone" bez igrališta, parkova, saobraćajnica...

Foto: Ilustracija/Klix.ba

Tokom posljednjih godina Sarajevo je postalo veliko gradilište. Iz godine u godinu niču nova stambena naselja i poslovne četvrti, pa se izgled grada potpuno mijenja. Nažalost, gradnju ne prate i popratni bitni infrastrukturni sadržaji koji bi učinili život stanarima tih naselja ugodnijim.

