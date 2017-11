U posljednjih pet godina državljanstva BiH se odreklo 18.370 građana

Foto: Arhiv/Klix.ba

Unija za održivi povratak, koja je početkom ove sedmice saopćila da je od 2013. do oktobra 2017. godine BiH napustilo više od 150.000 građana, upozorila je i na broj ljudi koji se odriču bh. državljanstva. Da su razlozi za zabrinutost opravdani pokazuju i podaci Ministarstva civilnih poslova BiH, prema kojima se državljanstva Bosne i Hercegovine za 21 godinu odreklo 77.096 osoba. U posljednjih pet godina, od 2013. do novembra 2017. godine, to je učinilo 18.370 građana.

