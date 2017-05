Međunarodna konferencija na temu "Bosna i Hercegovina: korak do statusa zemlje kandidata – Možemo li ubrzati proces?" održava se od 19. do 21. maja 2017. godine u organizaciji Paneuropske unije Bosne i Hercegovine u Bihaću.

Međunarodna konferencija na temu "Bosna i Hercegovina: korak do statusa zemlje kandidata – Možemo li ubrzati proces?" održava se od 19. do 21. maja 2017. godine u organizaciji Paneuropske unije Bosne i Hercegovine u Bihaću.

Na konferenciji, čiji je službeni dio završen, održana su tri panela na kojima je više od 130 sudionika govorilo o trenutnoj situaciji u BiH, regiji i Evropi, integracionim procesima te izazovima sa kojima se suočava BiH na putu prema Evropskoj uniji.



Predsjednik Paneuropske unije BiH Vanja Gavran je istakao, a sudionici konferencije su se složili, da se proces ulaska BiH u EU može ubrzati uz više povjerenja među onima koji vode BiH te da ispunjavanje uvjeta za ulazak BiH u EU mora biti prioritet svih političkih subjekata u BiH.



Podsjetio je da ova organizacija iz godine u godinu organizira ovakve skupove jer se sa ovakvih skupova želi poslati jasna poruka da je jedini put Bosne i Hercegovine onaj evropski.



"Možda više nego ikada potrebne su nam poruke ohrabrenja i usmjerenja. Bosna i Hercegovina je u današnjim svjetskim okolnostima važna i nekim zemljama s Istoka, ali to za BiH nije opcija. Mi smo uvijek bili dio Europe i moramo se vratiti pod njezino okrilje", kazao je Gavran.



Konferenciji su, među ostalima, prisustvovali predsjednik Paneuropske unije BiH Vanja Gavran, predsjednik Međunarodne paneuropske unije Alain Terenoire i članovi paneuropskih organizacija iz zemalja regiona i Europe, europski zastupnik Tonino Picula, bivša zastupnica u Europskom parlamentu Doris Pack, šef Delegacije EU u BiH ambasador Lars-Gunnar Wigemark, ministar znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i glavni tajnik Međunarodne paneuropske unije prof. dr. Pavo Barišić, te visoki zvaničnici grada Bihaća, Unsko – sanskog kantona, te Federacije BiH i države BiH, među kojima predsjednik Zajedničke komisije za EU integracije Parlamentarne skupštine BiH Nikola Lovrinović, potpredsjednik Federacije BiH Milan Dunović, premijer Unsko-sanskog kantona Husein Rošić i predsjedavajući Gradskog vijeća Bihaća Davor Župa, te eksperti europskih integracija, profesori, politički analitičari, novinari.



Sudionici konferencije usvojili su Deklaraciju koja će biti upućena političkim zvaničnicima u BiH i međunarodnoj zajednici, a prenosimo je u cjelosti:



"Mi, predstavnici Paneuropske unije Bosne i Hercegovine uz podršku panevropskih organizacija iz Austrije, Crne Gore, Francuske, Hrvatske, Mađarske, Njemačke i Slovenije na međunarodnoj konferenciji „Bosna i Hercegovina: korak do statusa zemlje kandidata - Možemo li ubrzati proces?“ koja se održava u Bihać, 19. – 21. 5. 2017. usvajamo



DEKLARACIJU



1. Bosna i Hercegovina je uvijek bila, jeste i samo može biti moguća isključivo uz najširi konsenzus konstitutivnih naroda i ostalih koji u njoj žive. BiH su nužne ustavne i ekonomske promjene i mi ih u Paneuropskoj uniji BiH odavno zagovaramo jer ovakva država nije ni pravedna ni funkcionalna. Pozivamo predstavnike svih parlamentarnih stranaka u BiH da usvoje nužne ustavne promjene koje podrazumijevaju ugradnju načela supsidijarnosti u Ustav BiH i na tom načelu redefinišu nadležnosti u vršenju javnih poslova između lokalnih, kantonalnih, entititskih i državne razine, uz obraćanje veće pažnje na položaj općina i njihov ravnomjeran razvoj u zemlji.



2. Paneuropska unija BiH pozdravlja napore nadležnih institucija, nevladinog sektora i građana u cilju kvalitetnog ispunjavanja Upitnika Europske komisije za pripremu mišljenja o zahtjevu za članstvo. Podvlačimo važnost funkcioniranja usvojenog Mehanizma koordinacije kao ključnog uvjeta daljnjeg kretanja Bosne i Hercegovine ka dobivanju kandidatskog statusa. Pozivamo građane Bosne i Hercegovine da se i dalje kroz sve vidove građanskog aktivizma uključuju u društveno-političke i ekonomske procese u zemlji.



3. Proces europskih integracija nije samo tehničko pitanje, već i svesvojevrsna kulturološka i politička i svekoliko paradigmatski nova revolucija i u mišljenju i u ponašanju. To je pitanje budućnosti naše domovine o čemu su se već odavno odredile sve političke stranke: Naša budućnost je u Europskoj uniji! Tako misli i većina građana Bosne i Hercegovine. Stoga, treba prestati sa korištenjem procesa europskih integracija u dnevnopolitičke svrhe i uhvatiti se u koštac sa izazovima koje on donosi. I najmanji napredak u procesu je korak bliže funkcionalnoj državi.



4. Kao ključne prepreke, kako ka ubrzanju procesa dobivanja kandidatskog statusa tako i cjelokupnom procesu integracije BiH u Europsku uniju, Paneuropska unija BiH prepoznaje kriminal, korupciju i pokušaje političkog utjecaja na pravosudne organe u BiH. S tim u vezi, naglašavamo potrebu jačanja borbe za očuvanje nezavisnosti pravosudnog sistema i jačanja integriteta nositelja pravosudnih funkcija.



5. Paneuropska unija BiH ponovno traži od predstavnika međunarodne zajednice, poglavito Europske unije, da se snažnije uključi u sve bitne procese u Bosni i Hercegovini svojom medijacijom. Koliko god je važno da BiH postane članica Europske unije, u današnjim geopolitičkim okolnostima bitno je i Europskoj uniji da je BiH njezin dio jer samo europska Bosna i Hercegovina jamči sigurnost i stabilnost Bosne i Hercegovine, te jamči očuvanje mira u Europi i ostvarenje europskog projekta.



6. Paneuropska unija BiH poziva, kako zvaničnike BiH tako i zvaničnike i institucije EU da najoštrije osude sve češće pozive na prekrajanje granica na jugo-istoku Europe. Paneuropska unija BiH smatra da takvo djelovanje veoma destruktivno utiče na proces europskih integracija kojima težimo, te nije u interesu mira, stabilnosti i prosperiteta BiH, regiona ali i cjelokupnoga evropskoga kontinenta", stoji u deklaraciji.



Konferencija je održana pod pokroviteljstvom Vlade Unsko-sanskog kantona i Grada Bihaća. Glavni partner ovoga skupa je Fondacija Konrad Adenauer – Predstavništvo u Bosni i Hercegovini, a partneri su i Hrvatsko kulturno društvo Napredak, Fondacija Robert Schuman, Uredi potpredsjednika Federacije BiH Melike Mahmutbegović i Milana Dunovića te Zajednička komisija za europske integracije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.