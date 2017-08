Tufekčić: Političkim razgovorima naći rješenje za funkcioniranje većine u PFBiH

Jasenko Tufekčić (Foto: FENA)

Potpredsjedavajući Doma naroda Parlamenta Federacije BiH Jasenko Tufekčić smatra da se ni jednom klubu u ovom domu ne može pripisati odgovornost za nepostizanje saglasnosti za nastavak zasjedanja Doma naroda.

"Stranka demokratske akcije ne želi više da nosi taj teret funkcioniranja vlasti na bilo kojem nivou pa i na federalnom. Svaka stranka mora preuzeti dio odgovornosti u funkcioniranju zakonodavne vlasti što do sada nije bio slučaj", kazao je Tufekčić za Fenu.



Smatra da su u proteklom periodu druge parlamentarne stranke više vodile računa o svojim stranačkim predizbornim kampanjama, nego što su vodili računa o interesima države“.



"U takvoj atmosferi logično se nameće da moramo voditi rovovske bitke da bismo nekoga ubijedili za nešto što je dobro. Mi iz SDA smatramo da je vrijeme da se prekine s tim i da se obave pravi politički razgovori na nivou Federalnog parlamenta s predsjednikom i potpredsjednicima Federacije da bi se našlo najbolje rješenje za funkcioniranje parlamentarne većine. Kada dođe do toga onda će se i otkočiti funkcioniranje Doma naroda", istakao je Tufekčić.



Dodaje da po nalogu kantonalnog tužilaštva finansijska policija i upravna inspekcija provode određene istražne radnje u Federalnom parlamentu.



"To je jedan od razloga zašto neke stvari treba izvesti načistac, gdje bi objektivno rukovodstvo oba doma trebalo biti maksimalno uključeno. Prema prijavi kantonalnog tužilaštva, govori se o velikim propustima unutar računovodstva Parlamenta Federacije BiH. Činjenica je da su postojale neke finansijske malverzacije u oba doma Parlamenta FBiH i da se unutar toga sada provodi istraga po nalogu Tužilaštva KS-a", kazao je Tufekčić, koji kaže da je uvijek tvrdio da nije uređen sistem kako bi trebao da funkcionira Parlament FBiH.



Navedene stvari su, po njegovim riječima, ograničavale rad Parlamenta FBiH. Kaže da će na naredna dva zasjedanja Dom naroda stići izjasniti se o tačkama koje je u međuvremenu razmatrao Predstavnički dom Parlamenta FBiH.