Tri zdravstvene ustanove u BiH, uključujući bolnicu u Mostaru, koriste neispravne aparate

Foto: Arhiv/Klix.ba

Nekoliko zdravstvenih ustanova oglušilo se na zahtjeve nadležnih organa za verifikaciju medicinskih uređaja, što u prijevodu znači da su pacijente u protekle dvije godine tretirali neispravnim aparatima. Nijedan inspekcijski organ nije izvršio nadzor u ovim ustanovama, uprkos zakonskoj obavezi i brojnim molbama nadležne mjeriteljske laboratorije.

U Naredbi o izmjenama i dopunama Naredbe o mjerilima u zakonskom mjeriteljstvu i rokovima verifikacije iz 2014. godine jasno je određeno da su medicinski instrumenti s funkcijom mjerenja EKG defibrilator, pacijent monitor, respirator, anesteziološke mašine, inkubatori, infuzomati, perfuzori, dijalizni aparati i terapeutski ultrazvuci.



Naredbom su definisani rokovi verifikacije mjerila, a Zakonom o mjeriteljstvu BiH određeno je da se ispitivanje i verifikacija etalona i mjerila obavlja u mjeriteljskim laboratorijama i centrima za verifikaciju mjerila koje imenuje direktor Instituta za mjeriteljstvo BiH. Za mjeriteljske laboratorije u oblasti medicine imenovane su laboratorije Verlab iz Sarajevo i Metrolab iz Banja Luke.



"Na području FBIH, zakonsku verifikaciju u 2017. godini nisu izvršili Sveučilišna klinička bolnica Mostar, Centar za srce Tuzla i BH Srce i do danas koriste neispravne uređaje. Podsjećamo da je svaka ustanova koja ne izvrši zakonsku verifikaciju predmet federalne tržišne inspekcije, gdje su propisane kazne od 2.000 do 20.000 KM za pravne osobe, za rukovodeće osobe i za sve osobe koje rukuju navedenom opremom", navode iz laboratorije Verlab.



Verlab je od 1. januara 2015. godine do 20. juna 2017. godine u skladu sa procedurama uputio Federalnoj upravi za inspekcijske poslove više od 50 dopisa u kojim je pozvao inspektore da u skladu sa svojim nadležnostima izvrše inspekcijski nadzor u zdravstvenim ustanovama koje nisu izvršile zakonsku verifikaciju mjerila u zdravstvu. Ističu da ni na jedan od dopisa nisu dobili odgovor, što je protivno važećim zakonskim obavezama federalnog organa.



Ovim povodom kontaktirali smo Federalnu upravu za inspekcijske poslove, iz koje su nam kazali da se u BiH u oblasti mjeriteljstva upotrebljavaju mjerne jedinice koje su propisane Zakonom o mjernim jedinicama.



Kako kažu, na temelju Zakona o mjeriteljstvu Bosne i Hercegovine, konkretno člana 39., Institut za mjeriteljstvo BiH je, u skladu sa svojim nadležnostima i obavezama, objavio Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za pretpakirane proizvode koji je urađen u skladu s Direktivom 76/211/EEC (Direktiva o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na pakiranje određenih pretpakovina označenih masom ili zapreminom) starog pristupa i djelimično s Direktivom 2009/34/EC u dijelu koji se odnosi na označavanje pretpakiranih proizvoda (Direktiva o zajedničkim odredbama za mjerne instrumente i za metode mjeriteljskog nadzora), u dijelu koji se odnosi na označavanje pretpakiranih proizvoda.



"Nadležnost nad primjenom navedenog pravilnika dodijeljena je u skladu s članom 38. Zakona o mjeriteljstvu BiH, entitetskim institucijama za mjeriteljstvo, tržišnoj inspekciji i pravnim osobama koje imenuje Institut", rekli su nam iz Federalne uprave za inspekcijske poslove.



Iz Federalne uprave za inspekcijske poslove ističu da za navedenu oblast nema standarda. Primjena međunarodno priznatih mjernih jedinica u BiH definisana je Zakonom o mjernim jedinicama BiH, a nadzor nad primjenom ovog zakona provodi, kako je to utvrđeno članom 8. ovog zakona, Institut za mjeriteljstvo BiH i nadležne inspekcijske službe (inspektorati Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta).



"U Federaciji Bosne i Hercegovine, zakonsko mjeriteljstvo se obavlja, pored navedenih zakona BiH, i u skladu sa Zakonom o mjeriteljstvu Federacije BiH i Naredbi o mjerilima u zakonskom mjeriteljstvu i rokovima verifikacije BiH, kojom je propisano da obaveznom ovjeravanju u BiH podliježu 22 različite vrste mjerila, za koja je obavezno prethodno odobrenje tipa", kazali su iz Federalne uprave za inspekcijske poslove.



Dodaju da je za usklađivanje zakonodavstva, uključujući tehničke propise i postupke ocjenjivanja usklađenosti za podsektore u mjeriteljstvu koji se odnose na mjerila, nadležan Institut za mjeriteljstvo BiH.



"Zakonska mjerila se stavljaju u upotrebu samo ako ispunjavaju propisane mjeriteljske zahtjeve i ako su ovjerena i označena propisanim oznakama. Ovjeravanje mjerila se vrši nakon sprovedenog postupka tipnog odobrenja, ako se utvrdi da je mjerilo u skladu s odobrenim tipom mjerila i da ispunjava propisane mjeriteljske zahtjeve. Ispunjavanje propisanih tehničkih i mjeriteljskih zahtjeva za određivanje tipa mjerila, utvrđuje Institut za mjeriteljstvo BiH. Verifikaciju mjerila obavlja Zavod za mjeriteljstvo prema uputstvima za pojedine vrste mjerila", rekli su iz Federalne uprave za inspekcijske poslove.



Kako kažu, pregled količina pretpakiranih proizvoda se sprovodi prema Pravilniku o mjeriteljskim zahtjevima za pretpakirane proizvode koji je u skladu s direktivama EU. Kada je riječ o inspekcijskom nadzoru, Federalna tržišna inspekcija kroz redovite kontrole provjerava da li su mjerila certificirana i verificirana, odnosno da li imaju odgovarajuću markicu koja dokazuje certificiranje i verifikaciju.



"Stvarno stanje s aspekta da li je mjerilo certificirano i da li ima verifikacijsku markicu je konfuzno iz razloga što postoji problem gdje Institut za mjeriteljstvo BiH i Zavod za mjeriteljstvo Federacije BiH nisu riješili međusobne probleme koji se manifestiraju kroz sukob nadležnosti vezanih za verifikaciju mjerila. Na mnogo mjerila u Federaciji BiH postoje nadzorne markice koje izdaje Institut za mjeriteljstvo BiH, a nisu u skladu s Pravilnikom o žigovima i ispravama koji se upotrebljavaju kod verificiranja mjerila", ističu iz Federalne uprave za inspekcijske poslove.



Zaključuju da, budući da je inspekcija kontrolni organ, čiji je zadatak nadzor nad provedbom propisa od subjekata nadzora, za pitanje kvaliteta odredbi utvrđenih u važećim materijalnim propisima federalnog ili propisa donesenih na nivou BiH, i eventualnog sukoba istih, odgovor treba tražiti kod nadležnog entitetskog ministarstva, odnosno Instituta za mjeriteljstvo BiH.