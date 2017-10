Tehnički problem BHT-a ili cenzura: Nakon Sebijinog intervjua nestala i vijest o raspadu Vlade u Tuzli

Sa zvanične web stranice BHRT-a misteriozno je uklonjen objavljeni tekst u kojem se tematizira moguća smjena predsjednika Vlade Tuzlanskog kantona Bege Gutića iz SDA.

Tuzlanski kanton bi uskoro mogao dobiti novu, treću Vladu nakon izbora 2014. godine. Aktuelnom premijeru Begi Gutiću, otvorenim pismom otkazala su povjerenje četiri poslanika njegove SDA, iz njegovih Banovića.



SDA je tako preuzela ulogu opozicije i javno najavljuje smjenu premijera iz sopstvenih redova.



Đavo je davno odnio šalu, smatra aktuelni premijer, jer je, kako kaže, “stvarni razlog za ovaj potez to što Predsjednik Kantonalnog odbora SDA Mirsad Kukić želi poptuno ovladati i Skupštinom i Vladom, želi da disciplinira i predsjedništvo SDA BiH, u želji da uvijek i svugdje bude prvi”.



“I ima još jedan razlog koji je prema meni najvažniji, a to je da se pokušava predsjednik Kukić amnestirati za lošu politiku koju tri godine vodi prema višim niovima vlasti”, tvrdi Bego Gutić.



Četiri poslanika Skupštine TK, Dostović, Kahrimanović, Bećič i Lugavić, premijeru Gutiću spočitavaju stavove iz njegovih navodnih istupa. Svi su uposlenici Rudnika Banovići, kao i prozvani Mirsad Kukić, koji im je tako dvostruki šef.



“Ne zamjeram ja tim ljudima, poštenim i čestitim ljudima, ali ljudima koji su ekonomski ovisni o predsjedniku Kantonalnog odbora Mirsadu Kukiću. S druge strane on pokazuje, evo i na ovaj način, da se radi o privatiziranju i stranke i privatiziranju poslanika”, tvrdi premijer Gutić kome se dobro “drma” stolica.



U Skupštini TK smatraju da nije riječ o personalnim sukobima, već o gotovo usputnim nesporazumima.



“Vlada sigurno neće biti smijenjena. Mi ćemo imati vrlo brzo sjednicu Kantonalnog odbora i sigurno ćemo dobiti upute kako i u kojem pravcu djelovati, dokle su čije ovlasti, kako će ko dalje funkcionirati i raditi i kome će se polagati računi”, govori predsjednik Skupštine TK Senad Alić (SDA).



Mirsad Kukić nedostupan za komentar



U Savezu za bolju budućnost (SBB) pozivaju na održavanje stabilnosti vlasti na kantonalnom nivou, te sa zabrinutošću ispituju da li ima kritične mase koja bi tu stabilnost mogla održati.



“Ja vjerujem da postoji dovoljno ozbiljnih ljudi koji će htjeti zadržati stabilnost ovog kantona, to nam je ponajviše u interesu. Naravno personalni problemi ponekad znaju napraviti ozbiljnu zbrku”, govori poslanik Fuad Hadžimehmedović (SBB).



U pokušaju da čujemo stav Mirsada Kukića, kreatora i glavnog zagovornika najavljenog opoziva Premijera TK, nismo imali sreće. U opozicionom SDP-u nisu iznenađeni i podsjećaju da je aktuelna vlada od početka bila prilično klimava.



“Ovo zadnje je u stvari, čini mi se, rezultat nekih unutarstanačkih pregrupisavanja unutar SDA odnosno borbe za prevlast i nadmoć unutar ove stranke”, za BHRT govori poslanik u Skupštini TK Dževad Hadžić.



Vlada Tuzlanskog kantona formirana je 131 dan nakon potvrde izbornih rezultata, a pala već nakon 141 dan, zbog problema sa Demokratskom frontom. U međuvremenu je bilo nekoliko ministarskih rokada. Hoće li aktuelni saziv preživjeti ili će “unutarbanbovićki” sukob eskalirati, biće jasno šestog novembra, kada će Skupština TK raspravljati o prijedlogu budžeta za 2018. godinu.

Tekst u kojem je pisalo kako je SDA preuzela ulogu opozicije i javno najavila smjenu premijera iz sopstvenih redova uklonjen je sa portala BHRT-a pola sata nakon objavljivanja.Ovim povodom kontaktirali smo direktora BHRT-a Belmina Karamehmedovića koji nam je kazao kako nema informaciju zbog čega je uklonjen tekst te da se on ne miješa u uređivačku politiku.Nestanak teksta u kojem se tematiziraju unutarstranački sukobi u SDA uslijedilo je samo dva dana nakon što je sa BHT-a povučen najavljeni intervju s direktoricom Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu i suprugom predsjednika SDA Sebijom Izetbegović s BHT-a.Urednički kolegiji i rukovodstvo BHT-a još uvijek nisu objasnili javnosti zbog čega je uklonjen intervju sa suprugom člana Predsjedništva BiH, a o svemu se uglasilo i Udruženje "BH novinari" koje je zatražilo od BHT-a da saopći ko je naredio uklanjanje intervjua i zbog čega su oni pristali na to."Do prije nekoliko dana svi smo se zalagali za plaćanje RTV takse i pozivali građane. Oni sami su pozivali građane, a sada građani očekuju da im se obrazloži šta se ovdje dogodilo i šta to plaćaju kroz RTV taksu. Da li je to profesionalan rad u interesu svih građana ili politika želi da ovlada i BHT-om koji se do sada uspješno nosio sa svim političkim pritisicima", kazala je generalna sekretarka Udruženja "BH novinari" Borka Rudić.Nakon uklanjanja još jednog sadržaja o SDA sa platforme na javnom radiotelevizijskom servisu postavlja se pitanje: da li BHT ima ozbiljne tehničke probleme ili je pak pao pod utjecaj SDA?