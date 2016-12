Suđenje Mehmedu Tutmiću: Raspitivao se o odlasku na strana ratišta

Svjedok Državnog tužilaštva na suđenju Mehmedu Tutmiću, koji se tereti da je boravio na ratištu u Siriji, ispričao je kako je optuženi putem društvenih mreža komunicirao sa osobama za koje je utvrđeno da se nalaze na stranim ratištima i raspitivao se o načinu kako da stigne tamo.

Sud BiH (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Istražitelj Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA), čiji je identitet Sud zaštitio, izdvojio je komunikaciju koju je optuženi ostvarivao putem društvenih mreža Facebook i What’s up, a koja je nađena analizom njegovog mobitela.



Putem Facebooka, optuženi je komunicirao sa dvije osobe za koje je utvrđeno da se nalaze na stranom ratištu, a preko What’s upa sa jednom. Na Facebooku je Tutmić koristio ime Ebu Hamza.



“Osobe sa kojima Tutmić komunicira, kao i sin jednog od njih koji se spominje u razgovoru, nalaze se u Siriji, prema informacijama do kojih smo došli. Tutmić u tim razgovorima spominje da sa još dvojicom namjerava da putuje u Siriju, te se raspituje kako to da uradi”, istakao je svjedok.



U jednoj od poruka koje šalje Ebu Hamza, za kojeg je utvrđeno da je Tutmić, stoji: “Ima li braće tamo… tražim puta da se pridružim”, a odgovoreno mu je da “ima braće”, te ako može da dođe do Turske.



Tutmić istoj osobi piše kako nema nikakvih dokumenata, kao i da su bili skupa na više mjesta i da ga je ispratio. Poslao je i poruku: “Ja i još dvojica ako ima linija.”



Tutmića optužnica tereti da je prikupio sredstva i 17. jula 2013. godine, vozilom preko teritorije Srbije došao u Tursku, odakle je ilegalno prešao granicu sa Sirijom u namjeri da se bori na strani takozvane Islamske države. Tutmić se sa stranog ratišta u BiH vratio 11. augusta 2014. godine, a optužnica ga tereti da je postao pripadnikom i pružao pomoć terorističkoj grupi.



Vještak SIPA-e Irhad Kos je ispričao da je analizirao optičke medije, odnosno CD-ove i DVD-ove koji su kod optuženog pronađeni prilikom pretresa, kao i centralnu jedinicu računara.



Na CD-ovima su bili natpisi “Čečenija” i “Džihad novi”. Vještak je kazao da nije ulazio u analizu sadržaja, već samo da je on kopiran kako bi se izvršilo vještačenje. Kos je naveo da na centralnoj jedinici računara nije pronađeno ništa što bi se moglo dovesti u vezu sa krivičnim djelom.



“CD-ovi i DVD-ovi su sa sadržajima koji imaju veze sa ratnim dešavanjima na stranim ratištima. Sadržaji su kopirani, nismo ulazili u analizu”, odgovorio je vještak na pitanje Odbrane.



Složio se da je teoretski moguće da su snimljeni sa neke televizije.



Tutmić je, nakon opomene, i sa ovog ročišta udaljen zbog nepoštivanja Suda, jer nije ustajao prilikom ulaska Vijeća i obraćanja. Tokom izlaska iz sudnice je rekao: “Nemojte me više zvati.”



Nastavak suđenja je planiran za 16. januar, piše BIRN - Justice Report.