Suđenje Enveru Buzi: Britanska novinarka snimila mrtva tijela

U nastavku suđenja Enveru Buzi, optuženom za zločin počinjen na području Prozora, britanska novinarka prisjetila se kako je u septembru 1993. godine u selu Uzdol snimila mrtva tijela u i oko kuća.

Foto: Arhiv/Klix.ba

U nastavku suđenja Enveru Buzi, optuženom za zločin počinjen na području Prozora, britanska novinarka prisjetila se kako je u septembru 1993. godine u selu Uzdol snimila mrtva tijela u i oko kuća.

Novinarka britanske televizije BBC Kathryn Adie je u toku rata više puta dolazila u BiH kako bi izvještavala o dešavanjima. Navela je da je u septembru 1993. godine otišla u Prozor, jer je od britanske vojske čula da se desio incident i da je došlo do ubistava.



Sa vojnicima i posmatračima UN-a otišla je u Prozor, te je uvedena u prostorije škole u kojoj su bili leševi pokriveni dekama. Kako je rekla, od mještana je čula da su to civili hrvatske nacionalnosti ubijeni u obližnjem selu.



“Mi smo snimili taj trenutak. Veoma smo pažljivo i diskretno podigli deke sa leševa. Vidjeli smo brojne rane od metaka u predjelu torza. Nije izgledalo da su mučeni ili zatočeni. Bile su starije žene, muškarci i jedno dijete. Bilo je oko 20 leševa”, prisjetila se Adie.



Nakon pola sata do 45 minuta, svjedokinja je izjavila da je sa vojnicima i posmatračima UN-a otišla u selo Uzdol (općina Prijedor). Dok je prilazila selu, u polju je također vidjela leševe. U i ispred kuća, kako je navela, nalazili su se mrtvi ljudi.



“U jednoj kući našli smo stariju osobu ubijenu u krevetu. Nije bilo sumnje da su ubijeni na licu mjestu, tu gdje smo ih našli. Površina na kojoj su ležali bila je natopljena krvlju. (...) Snimili smo onoliko koliko smo mogli, unutrašnjost kuća i leševe koji su bili tu. BBC je emitovao ono što sam poslala”, prisjetila se Adie.



U sudnici je prikazan videosnimak koji je emitovan na BBC-iju. Na tom snimku se može vidjeti selo Uzdol, kao i leševi koje je Adie snimila u Prozoru i u selu.



Odgovarajući na pitanja Odbrane, Adie je rekla da je ulazila u školu u selu i da je bila prazna. Navela je da je pod bio očišćen a da je po zidovima vidjela tragove krvi.



Enver Buza je optužen da je, kao komandant Samostalnog bataljona Prozor Armije Bosne i Hercegovine (ABiH), počinio zločin protiv civilnog stanovništva u Uzdolu.



U optužnici se navodi da su pripadnici Samostalnog bataljona, pod kontrolom optuženog, u septembru 1993. izvršili napad na stanovništvo sela Uzdol i zaselaka Križe, Zelenike i Raiči, te ubili 27 civila hrvatske nacionalnosti.



Suđenje se nastavlja 7. marta.