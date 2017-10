Studenti iz Sarajeva ne mogu na razmjenu u Banju Luku, sporazum samo mrtvo slovo na papiru

Foto: Arhiv/Klix.ba

Kao i brojni drugi sporazumi u BiH, Sporazum koji omogućuje razmjenu studenata unutar naše zemlje samo je "mrtvo slovo na papiru". Studenti iz Sarajeva, Zenice, Tuzle, Mostara ili Banja Luke već godinama nemaju priliku slušati predavanja na fakultetima u drugim gradovima, iako su im to omogućili predstavnici javnih univerziteta.

