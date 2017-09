Student iz Japana istražuje "Dejtonski paradoks": Mnoge zemlje mogu učiti od BIH kako razvijati mir

Foto: Klix.ba

Satoshi Tanaka sa Univerziteta u Osaki u istraživanju zbog kojeg je već nekoliko dana u posjeti Goraždu pokušava naći odgovor na pitanje kako iskustva Dejtonske BiH mogu pomoći postkonfliktnim društvima? Ovaj mladić pohađa studij međunarodne javne politike u postkonfliktnim društvima te objašnjava da je u fokusu njegovog istraživanja i Bosna i Hercegovina.

Nakon što je dugo izučavao tenzije među različitim etničke grupama u ovom dijelu svijeta stigao je u Goražde i shvatio da one ipak jenjavaju.



U BiH je bio i ranije. I dok je prvi put našu zemlju posjetio kao turista, tokom druge posjete je "odradio" pripravnički staž u Fondaciji "Mozaik". Imao je priliku upoznati BIH na različite načine a danas ga, između ostalog zanima i zašto Vlada u postkonfliktnoj BiH ne fukcioniše dobro i kako teče proces pomirenja.



"U Goraždu sam razgovarao sa mnogima i shvatio da ti odnosi ipak idu uzlaznom putanjom što smatram jako interesantnim i dobrim i sada istražujem koji su to faktori koji su doprinijeli da se uspostavlja takva saradnja među različitim etničkim grupama", priča ovaj mladić.



A grad na Drini ponajviše ga je zainteresovao nakon susreta sa Dženanom ef. Imamovićem i tema o djelovanju Odbora za međureligijsku saradnju u Goraždu koji ostavruje napredak u izgradnji mira nakon rata koji se dogodio ovdje pa mu je 'goraždansko iskustvo' poslužilo u vlastitom istraživanju.



Tanaka je iz Osake krenuo sa hipotezom da je Dejtonski mirovni ugovor kreirao politički ambijent u kojem je onemogućena dublja saradnja etničkih grupa. U Goraždu je međutim na više primjera uvidio da je moguća a time i prevazilaženje aktuelnih problema. Kako dolazi iz zemlje na koju su u drugom svjetskom ratu bačene i atomske bombe jasno je, ističe, da se ne slažemo sa onim što je učinjeno, ali danas shvatamo da o tome bar možemo razgovarati i prevazilaziti očitu grešku sarađujući. Jer to je loša stvar ali i mi smo činili loše stvari mnogim zemljama u Aziji koje smo okupirali, smatra Tanaka, ističući da je Japan ipak dao veliki doprinos svijetu na planu pomirenja.



"I dalje među različitim azijskim zemljama nailazimo na konflikte ali vjerujem da sve žrtve drugog svjetskog rata trebaju biti pouka inače nećemo biti u stanju prevazići konfliktne situacije među istočnoazijskim državama. Tako da smo u izvjesnom smislu u istoj situaciji sa drugim zemljama u kojima traju sukobi među različitim skupinama", pojašnjava student iz Japana.



U zaključku, Dejtonski sporazum se mijenja i treba mijenjati ali te promjene ne trebaju biti dramatične i radikalne. Izgradnja države u postkonfliktnim društvima kakvo je i bosanskohercegovačko treba biti postepena. Stoga mnoge zemlje mogu učiti od BiH kako razvijati mir. To će biti poruka njegovog istraživanja primjenjiva na sve slične situacije u svijetu naglasio je. Njegov rad biće dostupan pod nazivom "Dejtonski paradoks, ugovor koji je donio mir ali i zakomplicirao situaciju".



Sathosi Tanaka kaže da mu je boravak u gradu na Drini bio sjajan.



"Ovo je lijep grad, a najviše mi se sviđa zbog ljudi koji su otvoreni, imaju vremena za razgovor. Ovdje sam nekoliko dana i nekoliko ljudi koje sam upoznao dan ranije, kada me sretnu, pozdrave me sa osmjehom. To je tako jedinstveno. U Japanu, ljudi su u stalnoj žurbi i nemaju više osjećaj za to što ovdje imate. I ja mislim da je to upravo ta osnova zahvaljujući kojoj Goražde ima dobru saradnju sa drugim gradovima i ljudima iz drugih sredina", poručuje ovaj student.