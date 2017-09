Stanari zgrada u sarajevskim ulicama Hrasnička (brojevi 16, 18, 40 i 42) i Halida Hađibegića (br. 20) obraćali su se brojnim institucijama vlasti zbog izgradnje Južne longitudinale na dijelu naselja Hrasno kojom je predviđeno pomjeranje ceste na dva metra od zgrada ali i autobuskog stajališta ispred zgrade na broju 18.

Stanari zgrada u sarajevskim ulicama Hrasnička (brojevi 16, 18, 40 i 42) i Halida Hađibegića (br. 20) obraćali su se brojnim institucijama vlasti zbog izgradnje Južne longitudinale na dijelu naselja Hrasno kojom je predviđeno pomjeranje ceste na dva metra od zgrada ali i autobuskog stajališta ispred zgrade na broju 18.

Ističu kako su uslovi stanovanja s postojećom udaljenosti sadašnje saobraćajnice već ugroženi, a ako se, kako je planirano, pomjeri na dva metra i izgradi autobusko stajalište na ovom mjestu, uvjeti stanovanja i življenja bi bili katastrofalno pogoršani. Udaljenost između stajališta i ulaza bit će 2,70 metara.



"Neke stambene zgrade imaju okrenute ulaze u zgradu prema saobraćajnici, prozori nekih stambenih zgrada su ispod nivoa saobraćajnice, što praktično znači da će iz sigurnosnih uslova življenja biti nemoguće ulaziti u stambene zgrade, pogotovo u zimskim uslovima kada grtalice za snijeg jer i po sadašnjoj saobraćajnici zgrnuti snijeg leti do prozora i prošle godine je došlo do razbijanja", naveo je predstavnik stanara Suad Hasečić.



U obraćanju našoj redakciji istakao je kako je stanari nemaju ništa protiv izgradnje saobraćajnice, ali da će sada praktično izlaziti iz ulaza na ulicu i autobusko stajalište.



"Ulaz moje zgrade je okrenut prema postojećoj saobraćajnici, a od ostalih zgrada su okrenuti prozori. Sada je udaljenost sedam metara i godinama trpimo i čistimo prljavštinu. Nismo znali za novi projekat, a kažu daje bila javna rasprava a niko od nas to ne zna. Dobili su građevinsku dozvolu i sada se širi autobusko stajalište ispred naših zgrada. Ne bi se bunili da postojeća stanica nije udaljena 20-ak metara od naših zgrada, a sada je miču prema nama. Bukvalno ćemo izlaziti na stajalište", rekao je Hasečić.



Već su posjekli drveće ispred zgrada, pa su se stanari pobunili i zamolili da zaustave radove do čega je i došlo jer su žalili. Od tada kreće prebacivanje "loptice"s jednih na druge.



"Obraćali smo se Direkciji za ceste, Ministarstvu saobraćaja KS, Službi za oblast prostornog uređenja i urbanizma, te EBRD-u koji finansira izgradnju Južne transverzale. To nije veliki zahvat pomaći autobusko stajalište 50-ak metara. Ako ne mogu uraditi građani će im sami isprojektovati i uraditi", rekao je Hasečić.



Do sada nisu dobili odgovore na poslane upite, ali se nadaju da će nadležni imati sluha i izaći im u susret kako bi mogli normalno živjeti u svojim stanovima.