Šta su vlasti u Kantonu Sarajevo napravile, a šta su trebale napraviti da smanje zagađenje zraka

Kasna jesen i početak zime za građane Sarajeva znače i period povećane zagađenosti zraka i novu borbu da sačuvaju svoje zdravlje. Sudeći prema informacijama iz Vlade Kantona Sarajevo u prethodnih 12 mjeseci načinjeni su mali koraci da bi se sistemski riješio jedan tako važan problem.

London zabranio ugalj

Bez stimulacija za vozila na gas ili struju

Nabavljeni novi autobusi na prirodni gas

Kiša donosi spas

Prošlu zimu Sarajlije će dugo pamtiti jer je Vlada KS prvi put poslije rata uvela sistem par-nepar za vožnju automobila, kako bi se na taj način utjecalo na smanjenje zagađenosti zraka. Bila je to takoreći očajnička mjera, ali građani, kao i struka su svjesni da bez sistemskih poteza nema rješenja problema zagađenosti zraka.Bh. stručnjak za kvalitet zraka i klimatske promjene Martin Tais kazao je da još nije zabranjena upotreba korištenja uglja, a trebalo je. Također, mali je broj vozila koji je prešao na plin."Jedna od najvažnijih mjera za smanjenje emisije je mjera postepenog izbacivanja loženja čvrstih goriva, a posebno uglja, u kotlinskom dijelu KS. Također, utopljavanjem zgrada i povećanjem energetske efikasnosti u industrijskim pogonima može se smanjiti potrošnja energije za više od 40 posto, čime se smanjuje i emisija zagađujućih materija u zraku", naglasio je Tais.Kao primjer naveo je London koji je isto tako imao veliki problem sa zagađenošću, ali je zabranio loženje uglja. Naime, u decembru 1952. godine u Londonu se dogodila pojava koja je nazvana "Veliki smog" koji je trajao četiri dana i izazvao velike probleme.Prema medicinskim podacima koje su objavile vlasti, 4.000 ljudi je preminulo od direktnih posljedica smoga, dok ih je 100.000 oboljelo. U naredne četiri godine donesen je set zakona i propisa za zaštitu okoliša i poboljšanje kvaliteta zraka.Grad London je izdvajao značajna sredstva koja je davao svojim građanima kako bi prestali koristiti ugalj i prešli na plin. Trebalo im je duži niz godina, ali su uspjeli. Od septembra ove godine vodi se i rasprava o dopuni zakona koji će zabraniti loženje drva širom Velike Britanije te će se dozvoliti samo korištenje peći s niskom emisijom.Kada je riječ o vozilima, u FBiH još ne postoje propisi kojima bi se stimulirala nabavka i korištenje vozila na gas, odnosno električni pogon, a trebalo bi kako bi se sistemski rješavao problem zagađenosti zraka.Iz vlasti i dalje apeluju na građane da prestanu koristiti štetna goriva.Kako je rečeno na nedavno održanoj konferenciji KJKP Toplane Sarajevo, broj korisnika centralnog grijanja se povećao, što ide u prilog manjoj zagađenosti. Također, gradi se nova kotlovnica na Alipašinom Polju koja će od naredne grijne sezone donijeti novi broj korisnika. Nova kotlovnica gradi se na lokaciji Alipašin Most 7, odnosno Otoka gdje zagađenost bude najveća tokom zimskih dana. Ali, ona bi u funkciji trebala biti od naredne godine.Kako je rekao ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Čedomir Lukić Vlada KS je izdvojila pola miliona KM za priključenje novih korisnika na mrežu prirodnog gasa. Ovim bi se 500 novih korisnika s padinskih dijelova trebalo priključiti gasnoj mreži.Prema istraživanjima koja su urađena u godinama kada je plin bio skuplji, veliki broj stanovnika padinskih dijelova Sarajeva se grijao na čvrsta goriva, te je većina onih koji su imali plin prelazila na grijanje čvrstim gorivom. Osnovni razlog je bio visoka cijena."Ključni pozitivni rezultati će se desiti onog trenutka kada svi pojedinačno budemo shvatili šta znači naš odnos prema ovom stanju, da svi shvatimo da lično trebamo doprinijeti poboljšanju stanja, inače značajnih pomaka i rezultata neće biti", rekao je Lukić.Bitno je naglasiti još uvijek nema zabrane upotrebe štetnih vrsta čvrstih goriva, a kažnjavanje osoba koje ih koriste su minimalna."Radimo na utopljavanju objekata iz oblasti stanovanja i javnih objekata budžetskih korisnika KS. Prošle godine smo radili na sedam objekata, a ove godine na šest, a možda ćemo uključiti još jedan do kraja godine. Nastojimo i putem urgencija utjecati na poboljšanje onih pitanja koja nisu u nadležnosti KS, a tiču se tehničkih pregleda vozila gdje se još uvijek mjerenje izduvnih gasova ne koristi kao eliminatorni faktor pa i ne možemo isključivati iz saobraćaja vozila koja imaju eventualno nepovoljne izduvne gasove", rekao je ministar.Lukić ističe da je Vlada KS je usmjerila aktivnosti na poboljšanje javnog gradskog prijevoza kako bi se smanjio broj privatnih automobila na cestama, a samim tim i zagađenost zraka. U septembru je nabavljeno 26 autobusa koji koriste komprimirani prirodni plin kao gorivo. Nabavka trolejbusa najavljena je tek za iduću godinu."Nabavljeni su novi autobusi kojima je pogonsko gorivo prirodni gas, što je značajna promjena. Nastojimo i radimo na tome da se poveća trolejbuska mreža ili barem da se obnovi u onom obimu koji je bio prije agresije. Imali smo linije koje su išle prema općini Vogošća, treba i njih obnoviti i uspostaviti kako bismo i tu poboljšali situaciju, jer se radi o vozilima koja koriste električnu energiju", rekao je Lukić.Podsjetimo, radnici GRAS-a sami su kupili osam novih autobusa na plin. Za njihovu nabavku odrekli su se toplog obroka.Tokom proteklih dana kvalitet zraka u KS nije dramatično narušen. Kako nam je rekao Enis Krečinić iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, zabilježen je blagi porast količine prašine tokom dana, ali se nivo spusti tokom noći. Također, u prilog nam ide najavljena kiša."Situacija je zadovoljavajuća za razliku od Tuzle i Zenice gdje je povišen nivo sumpordioksida i prašine", rekao nam je Krečinić.Bitna informacija je da su sve mjerne stanice u KS servisirane i u punom su kapacitetu."Servisirane su sve naše stanice kao i stanice Zavoda za javno zdravstvo KS i spremne su za zimu", rekao je Krečinić.