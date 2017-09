Specijalci ponovo u Kruščici, oko 200 mještana protestuje protiv izgradnje hidroelektrane

Oko 200 mještana Kruščice kod Viteza već mjesec dana protestuje na mostu na rijeci Kruščica u pokušaju da blokiraju gradnju hidroelektrane na ovoj rijeci. Jutros su ih ponovo dočekali pripadnici Specijalne policije MUP-a SBK.

Foto: Facebook

U protestima učestvuju i mještani iz okoline Kruščice koji žele pružiti podršku susjedima u borbi za rijeku."Specijalci su jutros s kacigama na glavi i u crnim odijelima na prepad upali na most koji mještani čuvaju i zauzeli ga. Ima ih nekoliko desetina, a mještani su se okupili nekoliko metara prije mosta. Sada je situacija čekanja onoga što su namjerili bez pregovora i dogovora, a to je da stvore silom prolaz mašinama i cijevima za hidroelektranu kako su to uradili 24. augusta", rekao je za Klix.ba jedan od mještana Kruščice Haris Hurem.Podsjetimo, mještani protestuju od 2. augusta jer smatraju da će hidroelektrana uništiti rijeku koju smatraju i turističkim potencijalom. Nakon 22 dana angažovani su specijalci koji su odstranili demonstrante s lokacije. Nekoliko žena je zadobilo povrede i ukazana im je pomoć u Domu zdravlja Vitez, dok je 19 osoba prevezeno u policijsku stanicu radi ispitivanja.Institucija Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine otvorila je ex-officio predmet u kojem će ispitati sve okolnosti ovog slučaja.Mještani se nadaju da će ovaj put ipak proći bez povreda i problema.