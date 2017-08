Šepić: Krivicu za predstavljanje BiH radikalnom zemljom snose i nekompetentni bošnjački lideri

Foto: Arhiv/Klix.ba

Zastupnik u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Senad Šepić reagovao je na sve češće pokušaje stranih političara da našu zemlje predstave leglom radikalizma.

Šepić je naveo da su predugo Bošnjaci u BiH i dijaspori, bh. muslimani i Islamska zajednica BiH žrtve jedne neukusne i strateški izuzetno opasne propagandne mašinerije koja o njima želi izgraditi sliku evropskog naroda u kome buja ekstremizam i raste simpatija prema nasilju.



"Učesnici ove mašinerije žele da svijet, Evropu, naše komšije i nas same ubijede kako smo u miru postali sve ono što u ratu nismo sebi dopustili da postanemo. I od čega smo sebe, Evropu i svijet branili, kako 1940-tih tako i 1990-tih", navodi Šepić.



On dodaje da je izjava predsjednika Češke Miloša Zamana najočitiji primjer da propagandna mašinerija ima sve više uspjeha i zaslužuje našu najsnažniju osudu i zgražanje.



"Ova Zamanova zlonamjerna i netačna izjava upozorenje je svima nama u BiH da trenutna bošnjačka politika nema kvalitetnog i efikasnog odgovora na kampanju koja se provodi protiv nasc našega naroda i naših vrijednosti. U zadnje vrijeme posebno zabrinjava činjenica da krug onih koji šire jednu pogrešnu i zlonamjernu sliku o Bošnjacima, muslimanima i BiH postaje sve veći. I osim nama dobro poznatih i dugogodišnjih neprijatelja, sve češće uključuje i osobe poput hrvatske predsjednice Kolinde Grabar Kitarović ili austrijskog kandidata za kancelara Sebastiana Kurza", dodaje Šepić.



Kako kaže, riječ je o osobama koje bi morali znati više i bolje o Bošnjacima i muslimanima u BiH i propagandnoj mašineriji koja je usmjerena prema nama. Dodaje da ogroman prostor za širenje takve, pogrešne i štetne slike o BiH pruža i pasivna, nezainteresovana, blijeda i nestručna bošnjačka politika i njeno trenutno vodstvo.



"Devastiranjem institucija i pristupom podobnosti, umjesto sposobnosti, učinili su naše institucije i agencije nevjerodostojnim partnerima u Evropi i svijetu. Izostankom volje i znanja da se bore za svoj narod srozali su naše dostojanstvo i ugled u Evropi i svijetu na najniže moguće grane", navodi Šepić.



Kako kaže, kroz novi politički projekat, Nezavisni blok, on želi Bošnjacima, muslimanima i BiH ponuditi politiku i ljude koji će im vratiti dostojanstvo i kontinuirano, odgovorno, sistemski i strateški raditi na jačanju institucija i borbe protiv svih vidova ekstremizma na isti način i s istom i snažnijom vjerodostojnošću od austrijskih, francuskih ili njemačkih institucija.



"Odbrana muslimana, Bošnjaka i BiH od bilo kakvog ekstremizma i nasilja, ali i od mašinerije koja aktivno radi na stvaranju takve slike o nama zadatak je ove generacije političara, institucija i društva. Dužni smo to prema svim našim šehidima i njihovim majkama, očevima, djeci i unucima. Našoj heroini Ajki, majci šehida, komadanta i heroja odbrane Nijaza Begića Kese, ali i mnogim drugima, obećao sam okupiti heroje 21. vijeka koji će se izboriti za dostojanstvo Bošnjaka i BiH u kojoj će se dobro i rado živjeti i ostajati. Da bi u tome uspjeli moramo se osloboditi nesposobne, nepromišljene i pasivne politike i pokrenuti vjerodostojnu i aktivnu politiku, kojoj će se vjerovati, kad kaže da su izjave Zaman, Kurza ili Grabar- Kitarović netačne", zaključio je Šepić.