Sebija Izetbegović za Klix.ba: Nikad nisam bila zainteresovana za poziciju dekana Medicinskog fakulteta

Sebija Izetbegović (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Članovi Naučno-nastavnog vijeća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu predali su peticiju kojom se traži razrješenje dekanese Almire Hadžović-Džuvo. Direktorica Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu Sebija Izetbegović kazala je za Klix.ba kako nisu tačne tvrdnje da ona pretenduje na poziciju dekanese Medicinskog fakulteta i da nikada nije bila zainteresovana za tu poziciju.

"Ja nisam nikada bila zainteresovana za takvu poziciju. Peticija je demokratski način izražavanja i jesam jedan od 58 potpisnika, ali nisam organizovala potpisivanje", rekla je Izetbegović.



O svemu su se oglasili i članovi Naučno-nastavnog vijeća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (NNV) koji su kazali da je na osnovu inicijative 58 članova NNV-a predat zahtjev za razrješenje dekanese Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i to rektoru Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Rifatu Škrijelju, predsjedniku Vlade Kantona Sarajevo Elmedinu Konakoviću, ministru za obrazovanje, nauku i mlade KS Elviru Kazazoviću i Upravnom odboru Univerziteta u Sarajevu.



"Kako su brojnim pregovorima tokom 2016. godine iscrpljene sve mogućnosti da se otklone nedostaci i nepravilnosti u odnosima Medicinskog fakulteta i KCUS-a, dvotrećinska većina članova NNV-a Medicinskog fakulteta bila je prinuđena pozvati se na Statut Univerziteta u Sarajevu i to Član 101. (Razrješenje dekana), tačka (2), stav (e), u kojem se navodi da prijedlog za razrješenje dekana može podnijeti jedna trećina članova vijeća", rekli su iz NNV-a.



Dodaju da je 16. maja 2017. godine opoziv dekana svojeručno potpisalo 58 članova NNV-a, što je dvotrećinska većina, odnosno 66,6 posto članova vijeća koji zahtijevaju pokretanje postupka razrješenja dekana dužnosti.



"U spomenutom zahtjevu od 16. maja obrazloženi su razlozi i taksativno navedene radnje i postupci dekana koji su doveli do zahtjeva za smjenu. Od 58 potpisanih članova NNV-a potpisano je 20 profesora uposlenika KCUS-a, 30 profesora i docenata u stalnom radnom odnosu na Medicinskom fakultetu UNSA i osam studenata", kazali su nam iz NNV-a Medicinskog fakulteta u Sarajevu.