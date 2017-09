Predsjednici Socijaldemokratske partije i Demokratske fronte Nermin Nikšić i Željko Komšić potpisali su danas u Sarajevu dokument o saradnji dvije stranke.

Kako su kazala oba lidera partija ljevice, dokument predstavlja početak saradnje koji će trebati definisati kroz zajednički program koji podrazumijeva i autonomiju SDP-a i DF-a. Saradnja će, nadaju se Nikšić i Komšić, biti najjača tokom izbora, a cilj je nastaviti je gdje je najpotrebnija, a to je nakon izbora 2018. godine.



"Ovo je veliki dan za dvije političke partije i za ljude koji su sa nama sarađivali u ovom periodu. Zajednička sjednica je rezultirala potpisivanjem sporazuma koji ja nazivam mapom puta o našoj saradnji. Ovo nije jednokratno nego je dogovor o saradnji do izbora, a koja garantuje i saradnju poslije izbora. Blok ljevice je otvoren za sve one koji dijele sa nama vrijednosti jednakosti, antifašizma i antinacionalizma", kazao je Nikšić.



On je dodao kako nikome ne trebao posebno pričati da danas mladi odlaze van zemlje, da ne treba nikome pričati da je BiH u zastoju i da ne postoji parlamentarna većina niti vlast "osim kada treba podijeliti interesne zone".



"Ono što je bitno jeste da ovo nije blok koji će govoriti protiv čega jeste, nego je ovo blok koji treba ponuditi nadu, zaokret i konkretne projekte – od poreske reforme, preko zdravstvene pa do većih plata i penzija. Danas smo probudili nadu značajnom dijelu građana BiH i učinit ćemo sve da je razbuktamo u 2018. godini. Ovo je otvoren projekat za sve koji dijele naše vrijednosti", rekao je predsjednik SDP-a BiH dodavši da nisu dogovoreni detalji, ali da će stranke imati zajedničke kandidate na izborima 2018.



Komšić je podvukao da je danas učinjena jeste institucionalizacija dosadašnje saradnje i njeno ozvaničenje.



"To podrazumijeva preuzimanje odgovornosti kako bi se desilo ono o čemu smo pričali. To je veliki posao, ali s eja ne bojim jer imamo puno stručnih i pametnih ljudi. Preuzeli smo na sebe veliku obavezu da se saradnja nastavi i nakon izbora koji je dalji i veći cilj – a to je ponuditi ljudima neki novi koncept, novu ljevicu, novi politički projekt. Naš je zadatak da taj teren utabamo i da ova zemlja napokon krene drugim putem koji je potpuno suprotan trenutnom. Ljude valja osloboditi straha, valja vratiti njihovo povjerenje i biti vjerodostojan. Svjestan sam u kako težak projekat ulazimo i svjestan sam šta ljudi od nas očekuju te kakav će biti otpor. Ljevica nakon rata nije uspjela i sad je vrijeme da se vratimo, jer ako ne bude opravdano povjerenje ljudi, bolje je da se povučemo iz javnog života i d ase prilika da nekim drugim ljudima. Sljedeća faza koja slijedi definisanje zajedničkih ciljeva, tj. sve što DF-u i SDP nije sporno kao programski cilj. Naprimjer, želimo potpunu autonomiju univerziteta u BiH, ako su potrebne akcize onda treba tačno reći gdje novac ide. Naravno, svaka stranka će imati svoju autonomiju", zaključio je Komšić.



On je dodao da će ljevica, ukoliko osvoji vlast, prvo krenuti ka usvajanjima zakona, a tek onda ka kreiranju vlada. Također, poručili su da imaju saradnike u Republici Srpskoj, ali da ih zasad ne žele imenovati.



"Sa HDZ-om, SDA i drugim nacionalnim strankama neće biti zajedničkog nastupa", poručio je Komšić na kraju konferencije za medije.