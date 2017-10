SDA: Izbor članova Predsjedništva BiH ostaje nepromijenjen do implementacije presude Sejdić-Finci

Foto: Arhiv/Klix.ba

Stranka demokratske akcije (SDA) pozdravila je zaključke Vijeća za vanjske poslove EU koji se odnose na Bosnu i Hercegovinu.

"Posebno pozdravljamo i smatramo ispravnim stav Vijeća za vanjske poslove EU da ne treba poduzimati niti jedan zakonodavni ili politički korak kojim bi se otežala provedba presude Sejdić i Finci i drugih povezanih presuda. Naprotiv, moraju se poduzeti koraci kako bi se navedena presuda implementirala", saopćeno je iz SDA.



Ističu da do tada način izbora članova Predsjedništva BiH ostaje nepromijenjen.



"Nužno je odmah pristupiti izmjenama Izbornog zakona kako bi se implementirale presude Ustavnog suda BiH vezano za Dom naroda FBiH i Mostar. I ostali zaključci Vijeća za vanjske poslove EU na realan i objektivan način opisuju stanje u BiH i dobronamjerno sugeriraju šta to BiH treba da čini u narednom periodu", navode iz SDA.



Pozvali su sve institucije i političke subjekte u BiH da odmah pristupe realizaciji svih preporuka iz zaključaka, jer je to jedini ispravan put kojim BiH treba da se kreće.



"Pozivamo političke subjekte da prestanu sa negativnom retorikom i preuranjenom izbornom kampanjom. Vrijeme do narednih izbora treba iskoristiti na ekonomske i društvene reforme sadržane u preporukama, a izbornu kampanju svesti na period od 30 dana prije održavanja izbora", saopćeno je iz SDA.