SDA: BiH će postati članica NATO-a bez obzira šta o tome misli Dodik

Stranka demokratske akcije (SDA) sa gnušanjem odbacuje stalne napade Milorada Dodika na Aliju Izetbegovića saopćeno je danas iz ove stranke.

Stranka demokratske akcije (SDA) sa gnušanjem odbacuje stalne napade Milorada Dodika na Aliju Izetbegovića saopćeno je danas iz ove stranke.

Ističu da je Alija Izetbegović bio dokazani antifašista i borac za demokratiju kojeg poštuje cijeli svijet. Između ostalog, Alija Izetbegović je dobitnik najvećih svjetskih priznanja za demokratiju i sa istoka i sa zapada. Služio je u partizanskim jedinicama, a Ordenom rada odlikovan je 1975. godine.



"Milorad Dodik, osim sto je najobičniji šarlatan i uopšte nije dostojan da raspravlja o Aliji Izetbegoviću, je zastupnik i promotor neofašističke ideologije koja je 90-tih godina prošlog vijeka na prostoru BiH počinila masovne zločine koji su na kraju završili jedinim genocidom u Evropi nakon 2. svjetskog rata. Da bi pomogao sam sebi, konačno se uljudio i postao normalan čovjek savjetujemo mu da pročita sabrana djela Alije Izetbegovića", navodi SDA u saopćenju.



Što se Dodikovih opservacija o NATO savezu tiče, iz ove stranke poručuju da je BiH aplicirala za članstvo u NATO uz saglasnost svih u BiH, a vodeću ulogu u tome iz entiteta RS imali su Dodik i njegovi kadrovi.



"BiH će postati članica NATO saveza bez obzira na to šta o tome u ovom trenutku mislio Dodik. To od njega ne zavisi", ističe SDA.



Što se tiče referenduma o NATO-u, u ovoj stranci smatraju da on BiH nije potreban, jer članstvo BiH u NATO savezu garantuje sigurnost svih u BiH i u regionu. Posebno su nedopustivi, kako dodaju, bilo kakvi entitetski referendumi, jer je pristup NATO-u prvorazredno državno pitanje, a nikako entitetsko.