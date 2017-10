Predstavnici pregovaračkog tima Vlade Kantona Sarajevo i sindikata zdravstvenih radnika u KS približili su danas svoje stavove, prema kojima je usaglašen koeficijent za obračun plaće od 2,60 te radna sedmica od 37,5 radnih sati, dok je koeficijent minulog rada od 0,5 posto jedini preostao kao do kraja neusaglašen i za čiju primjenu predstavnici Vlade KS do petka planiraju dogovoriti potrebna sredstva sa direktorima zdravstvenih institucija u KS.

Predstavnici pregovaračkog tima Vlade Kantona Sarajevo i sindikata zdravstvenih radnika u KS približili su danas svoje stavove, prema kojima je usaglašen koeficijent za obračun plaće od 2,60 te radna sedmica od 37,5 radnih sati, dok je koeficijent minulog rada od 0,5 posto jedini preostao kao do kraja neusaglašen i za čiju primjenu predstavnici Vlade KS do petka planiraju dogovoriti potrebna sredstva sa direktorima zdravstvenih institucija u KS.

Iz Sindikata zdravstvenih radnika danas su tražili da satnica bude 2,65, ali su na kraju pristali na prijedlog Vlade da on bude 2,60.



"Do petka do 12 sati dat ćemo konačan odgovor, jer moramo razgovarati sa direktorima zdravstvenih ustanova u KS. Da bi ispunili ove zahtjeve sindikata što smo dogovorili danas, potrebno je osigurati 19 miliona KM, a mi trenutno raspolažemo sa 16 miliona KM", kazao je premijer KS Elmedin Konaković, nakon današnjeg trećeg najkonstruktivnijeg sastanka sa sindikatima.



Kazao je i kako se nekome čini malo kad kažete da se minuli rad poveća sa 0,4 na 0,5, ali kad to pomnožite sa brojem uposlenika u zdravstvu od nekoliko hiljada dobijete ogromne brojke.



"Mi od početka govorimo samo jedan jezik, a to je da ćemo trošiti samo ono što imamo. Ovdje se sada pojavljuje jedna nova prilika, jer su sindikati danas predložili najnovije zahtjeve koji su mnogo bliže realnim i za čiju primjenu treba osigurati još tri miliona KM. Mi ovaj novac vidimo na pozicijama ustanova čiji su ih direktori do sada trošili na ono na što nisu morali, jer su i prije plaćali taj minuli rad 0,5 ili 0,6 posto, iako je dosadašnja obaveza bila 0,4 posto. Cijenimo da ćemo na tom sastanku sa direktorima, koje smo možda morali uključiti u pregovore i ranije, dogovoriti kako da osiguraju ta dodatna tri miliona", naglasio je premijer Konaković.



Istakao je i kako su danas značajno približeni stavovi obje pregovaračke strane te da je dogovor na pomolu, posebno kada se uzme u obzir da je i sindikat ljekara pristao na korekcije koeficijenata od 0,5 i 0,4.



Predsjednik Sindikata radnika u zdravstvu KS Edo Selimić je kazao kako su predstavnici ovog sindikata pristali na Vladin prijedlog koeficijenta za obračun plaća od 2,60, radnu sedmicu od 37,5 radnih sati i 0,5 koeficijent minulog rada. Kazao je kako će se do petka do 12 sati znati konačan stav Vlade KS, kao i da se štrajk uposlenika u zdravstvu i dalje nastavlja. Iskazao je i svoje lično nezadovoljstvo, jer nisu uspjeli u nakani da budu ispunjeni njihovi prvobitni zahtjevi.



Ministrica zdravstva KS Zilha Ademaj je najavila izradu nove računice u skladu sa današnjim prijedlogom sindikata i ukoliko uspiju obezbijediti sredstva moguće je da predlože sindikatima da zbog eventualne izmjene postojećih propisa – Zakona o doprinosima i Zakona o porezu na dohodak tokom naredne godine sve ovo dodatno analiziraju sa mogućnošću eventualne korekcije i na više i na niže u ovisnosti od visine sredstava kojima se bude raspolagalo.



"Sindikat je tražio i mi prihvatamo da primjena našeg eventualnog dogovora bude od novembra 2017. godine i nesporno je da ćemo osigurati potrebna sredstva za dva preostala mjeseca u ovoj godini, ali postoji rizik za 2018. godinu", precizirala je ministrica Ademaj.