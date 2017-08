Saradnja preduzeća Vodovod i kanalizacija Sarajevo i Vodovoda Istočno Sarajevo obustavljena je nakon što su zajedničkim snagama prošle godine očistili tunel Tilava i radili na rekonstrukciji cjevovoda koji je trebalo da prolazi kroz tunel ispod brda Mojmilo i napaja rezervoar Hrasno. Od tada se Vodovod i kanalizacija oglušuje na pozive Vodovoda Istočno Sarajevo koji je spreman ponuditi dovoljne količine vode kada se građani Sarajeva suočavaju s manjkom vode i redukcijama.

Elmedin Konaković (Foto: Klix.ba)

"U maju 2016. godine Vodovod Sarajevo nam se obratio molbom da s izvorišta Tilava osiguramo određenu količinu vode koja je kod nas višak, što ne bi ugrozilo snabdijevanje građana Istočnog Sarajeva. Mi smo naravno bili spremni da izađemo ususret i komunikacija je trebala da ide prema transportnom cjevovodu koji je trebao da prolazi kroz tunel ispod brda Mojmilo i napaja rezervoar Hrasno. Radi se o prijeratnom cjevovodu koji je napravljen za potrebe snadbijevanja dijela grada Sarajeva, 1992. godine je bio miniran i do prošle godine niko mu nije prilazio", kazao nam je Jovan Katić, direktor Vodovoda Istočno Sarajevo.Dodao je da je Vodovod Istočno Sarajevo u saradnji s Civilnom zaštitom RS-a i Civilnom zaštitom FBiH te sarajevskim Vodovodom, pristupili sanaciji tog transportnog cjevovoda i tunela, deminiranju i rađenju transportnih puteva.Katić je kazao da je to za Vodovod Istočno Sarajevo bio bespotreban trošak od 50.000 KM kako bi obezbjedili dolazak vode u rezervoar Hrasno s vodovoda Tilava iz Istočnog Sarajeva. Radovi su trajali četiri mjeseca, a samo mjesec dana je trajalo ispiranje i dezinfekcija cjevovoda kako bi se doveo u tehnološki i higijenski ispravno stanje.Tada se komunikacija prekinula i Vodovod Sarajevo više nije javljao menadžmentu Vodovoda Istočno Sarajevo."Mi smo pokušavali pismenim putem dobiti odgovor jer smo imali pritisak naših osnivača opština Istočno Novo Sarajevo i drugih opština koje su u sastavu grada, a napajaju se s našeg vodovodnog sistema. Od Vodovoda Sarajevo nismo nikad dobili odgovor. Kad sam u medijima vidio koliki problem imaju, pokušao sam stupiti u kontakt s direktorom ViK-a, međutim, svaki put je ili na putu ili na sastanku", rekao nam je Katić.Naglasio je da su i dalje spremni za saradnju, ako Vodovod Sarajevo procijeni da im mogu pomoći i slati određenu količinu vode u noćnim satima, spremni su odmah pomoći. Građani Istočnog Sarajeva su 24 sata snadbjeveni i nema nikakvih redukcija, ni u dnevnim ni u noćnim satima, niti obaranja pritiska."Izdašnosti naših vrela nisu na zavidnom nivou ali opet imamo određene zalihe koje bismo mogli slati prema Sarajevu. Naravno kako bi se hidrometeorološka situacija popravljala te bi količine rasle kako u noćnim tako i u dnevnim satima", zaključio je direktor Katić i dodao da ne zna razlog zbog kojeg je komunikacija prekinuta te da to samo zna menadžment ViK-a."Nezvanično sam dobio komentar kako je Vodovod Sarajevo izgovor tražio u tome da sam ja rekao da neko od političara iz Istočnog Sarajeva treba da sjedne s premijerom Konakovićem. Ja sam kontaktirao našeg vlasnika, predsjednika skupštine akcionara i načelnika opštine Istočno Novo Sarajevo i on je prošle sedmice pokušao stupiti u kontakt s premijerom na temu saradnje dva preduzeća međutim Konaković on je tada bio van zgrade i do danas se nije javljao", zaključio je u razgovoru za Klix.ba Jovan Katić, direktor Vodovoda Istočno Sarajevo.Premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković nam je kazao da je on dostupan za saradnju, ali da ovaj problem moraju riješiti dva vodovoda."Znam da su iz Vodovoda došli do nas i spektakularno najavili da će se čišćenjem cijevi izvorišta Tilava dobijati novih 40-ak litara. Vlada je podržala tu aktivnost, rekli su nam da to ide ka poboljšanju vodosnabdijevanja i očekivali smo da to da neke rezultate. Prvi put sam čuo da to ne funkcioniše od nekog od novinara koji me zvao i pitao u čemu je problem. Tu ulazimo u onaj moj odnos s menadžmentom i upravom Vodovoda jer su informacije koje dobijamo uglavnom vrlo diskutabilne. Mislim dakle na sve što se u toj firmi dešava", kazao nam je premijer.Dodao je da Vlada KS samo vrši nadzor nad poslovanjem ViK-a, a Konaković je podsjetio da je svoje nezadovoljstvo radom Vodovoda više puta isticao te da trenutno nema dovoljno informacija da bi rekao da li su u pravu ili ne.Konaković je kazao i da je Vlada KS podržala sve dobre ideje od ViK-a, ali da je generalno, jako malo tih ideja. A i kad postoje dobre ideje, ne realizuju se do kraja."Razlog toga iznio sam i na Skupštini kada sam rekao da trenutni menadžment Vodovoda nije dorastao da vodi ove procese. Može im se uzeti u obzir činjenica da ovo jesu posebni hidrološki uslovi i da ovdje nema dovoljnih količina vode, ali ne može se nikako naći opravdanje za činjenicu da danas ima nelegalnih potrošača od čega je velik broj privrednih objekata, hotela, autopraonica, restorana koji ne vode računa koliko vode troše, dok istovremeno imamo redukcije. One nisu samo posljedica ovog menadžmenta, to već traje 10-ak godina, ali pomaci koje smo vidjeli u zadnje dvije godine su minorni ili ih nema nikako. Plaše se, neće ili ne znaju da rade i ovo s Tilavom ne rade kako treba", zaključio je Konaković.Poslali smo upit i menadžmentu ViK-a, ali do trenutka objave ovog teksta, odgovor nismo dobili.