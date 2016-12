Decembarska magla i ove večeri obavila je glavni grad Bosne i Hercegovine. Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda danas su u KS prekoračene prosječne dnevne vrijednosti praga uzbune polutanta prešle 400 µg na dvije referentne stanice Vijećnica i Otoka.

Zbog prekomjernog zagađenja zraka u Sarajevu, građanima, a posebno djeci, starijima, trudnicama i hroničnim bolesnicima, ne preporučuje se duži boravak napolju.Posljednjih nekoliko dana Sarajevo prekriva gusta magla koja posebno u večernjim satima otežava normalno odvijanje saobraćaja. Vozačima se s toga savjetuje dodatni oprez kako bi se spriječile nesreće. Zbog magle spuštanjem večeri postaje otežano kretanje ne samo automobila već i pješaka.Poboljšanje uvjeta na ovakvom geografskom području može donijeti samo promjena vremena, jačanje vjetra, kiša ili snijeg.Podaci Federalnog hidrometeorološkog zavoda govore da nas i u naredna dva dana očekuje oblačno vrijeme sa vjetrom slabe do umjerene jačine. Tek u srijedu u Bosni se očekuje oblačno vrijeme sa sunježicom i slabim snijegom.Accuweather navodi da Sarajevo sve do 3. januara očekuje nasumično oblačno i sunčano vrijeme s obzirom na to da se u prvoj sedmici nove godine očekuju snježne padavine.