"Musica per la pau e la memoria" - danas je izvedena u Sarajevu, čime je odata počast nevinim žrtvama terorizma u Barceloni. Organizatori skupa su, zajedno sa građanima, poslali poruku mira, poručivši da svako treba dići glas protiv terorizma.

Predsjednik Međunarodnog centra za mir Ibrahim Spahić kazao je da je ulica La Rambla u Barceloni simbol slobode, a da su upravo na toj ulici marširali zajedno sa političarom Pasqualom Maragallom kako bi podigli glas zbog opsade Sarajeva.



"Pasqual Maragall je zajedno sa čitavom jednom generacijom utjecajnih intelektualaca stvorio takav odnos prema Sarajevu, da se to pretvorilo u takve veze da su oni jedan svoj kvart nazvali Sarajevo", podsjetio je Spahić.



Zbog toga je danas u sarajevskoj Titovoj ulici održana "Musica per la pau e la memoria", kako bi bila odata počast žrtvama u Barceloni.



Spahić je kazao da je vrijeme da svi mi zajedno, ne samo države, državnici, organizacije, udruženja, nego svaki čovjek pojedinačno podigne svoj glas protiv terorizma.



"Izražavamo duboko žaljenje zbog terorizma. Zbog toga će Fatima Mehmedović i Naila Komar izvesti isti onakav komad, koji je ranije izvođen u Briselu, Pragu, na svakom koraku, da bi se izrazilo žaljenje za žrtve", istakao je Spahić.



Dodao je kako je La Rambla ista kao Titova ulica, a da mi živimo život pun terora i nasilja, i da je vrijeme da se to zaustavi.



"No pasaran", poručio je Spahić teroristima!



Istakao je da je vrijeme da građani Sarajeva uvijek reaguju na stravične događaje na način na koji su danas reagovali.



"Bitno je da se reaguje, na ulicama, trgovima, ili bilo kojem drugom mjestu", istakao je Ibrahim Spahić.