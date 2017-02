Grupa građana iz ulice Hamdije Kreševljakovića u Sarajevu javila se portalu Klix.ba žaleći se na investitora koji pored njihove zgrade gradi stambeno-poslovni objekt ugrožavajući na taj način njihove stambene jedinice i prijeteći da ih, kako su naveli, dovede do momenta kada će postati nesigurno živjeti u zgradi.

Ističu kako cijela priča počinje u ljeto 2014. godine kada investitor počinje graditi stambeno-poslovni objekt u ulici Hamdije Kreševljakovića do broja 68.



"Znajući da mu je potrebna saglasnost neposrednih susjeda, investitor je uspio, na ljudska obećanja o tome kako će sve graditi prema zakonu, dobiti potpise četiri od šest suvlasnika koji su dali saglasnost da se objekt gradi prema postojećem regulacionom planu i zakonskim normama, što podrazumijeva, između ostalog, i nenanošenje štete. Investitor iz njemu poznatih razloga zaobilazi preostala dva suvlasnika, potpuno ih ignorirajući", navodi grupa građana.



Grupa građana navodi da je investitor s jasnom namjerom izbjegao pojedinosti koje se podrazumijevaju pri ovakvim saglasnostima i da je na osnovu jedne saglasnosti uspio od općinskih organa dobiti urbanističku saglasnost koja, kako nadalje navode, nije legalna i koja mu nije smjela biti izdata prije konsultacije sa svim suvlasnicima susjednog objekta.



"Da nonsens bude veći, suprotno odredbama zakona koji propisuje da se jedno takvo općinsko rješenje mora dostaviti svakom suvlasniku ponaosob, dokumentacija se predaje nekoj trećoj osobi koja uopće nije imala nikakve ovlasti od suvlasnika o preuzimanju dokumentacije. Investitor i izvođač radova, nakon dobijanja takve urbanističke saglasnosti, počinju graditi objekat, u potpunosti suprotno predviđenom regulacionom planu, mada se u pomenutoj saglasnosti obavezao na to i to na izvjesnoj udaljenosti od objekta pomenutih suvlasnika. Nakon što je objekt izgrađen, investitor i izvođač radova vrše njegovo naknadno dograđivanje direktno se naslanjajući na objekt pomenutih suvlasnika, potkopavajući ga, nanoseći štetu na svim etažama i čineći ga svakim danom neuslovnijim", kazala nam je grupa stanovnika ulice Hamdije Kreševljakovića.



Pojasnili su kako svakodnevno primjećuju nove štete na objektu suvlasnika na svim etažama i da u dogledno vrijeme prijete da dovedu do momenta kada će postati nesigurno živjeti u objektu.



Na kraju su kazali kako je u procesu podizanje tužbe pred nadležnim sudom, zbog neposrednog nanošenja štete na objektu.



"Nadamo se da će takav potez natjerati i općinske strukture u Općini Stari Grad Sarajevo da preispitaju svoje odluke kada je riječ o ovom slučaju. Ovo je tek početak prezentiranja našeg problema javnosti, kako bi se i ona upoznala o činjenici da se u našem društvu, nažalost, još uvijek primjenjuje zakon jačeg, u ovom slučaju bogatijeg, ali se nadamo da upravo javnim prezentiranjem možemo barem malo utjecati da se to promjeni", zaključili su.