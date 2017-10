Salkić: Tužilaštvo BiH je trebalo procesuirati Dodika zbog kršenja Ustava

Ramiz Salkić (Foto: Elmedin Mehić/Klix.ba)

Potpredsjednik bh. entiteta RS Ramiz Salkić pozvao je tužioce da razmotre ulogu predsjednik tog entiteta Milorada Dodika u rušenju Ustava Bosne i Hercegovine.

Potpredsjednik bh. entiteta RS Ramiz Salkić pozvao je tužioce da razmotre ulogu predsjednik tog entiteta Milorada Dodika u rušenju Ustava Bosne i Hercegovine.

Salkić je na Dodikovu najavu, da će pokrenuti aktivnosti koje za cilj imaju ukidanje Suda i Tužilaštva Bosne i Hercegovine, naglasio kako Dodik nema pravo svoje radikalne stavove iznositi uime svih građana entiteta i pozivati ih na kršenje Ustava.



"Pri tome se s nivoa institucije predsjednika jednog entiteta potpuno neodgovorno provodi nova destabilizacija političkih prilika u zemlji", saopćeno je uz kabineta entitetskog potpredsjednika.



Dodao je da Milorad Dodik svaku situaciju koristi da bi destabilizirao prilike u Bosni i Hercegovini i onemogućio njeno funkcioniranje, a potom javno ukazivao kako je Bosna i Hercegovina nefunkcionalna i nemoguća zemlja.



"Njegova nova najava referenduma o gašenju Suda i Tužilaštva Bosne i Hercegovine došla je kao nezrela i nedobronamjerna reakcija na odluku Suda Bosne i Hercegovine da Nasera Orića oslobodi optužbi za navodne ratne zločine", smatra Salkić.



Iako je, podsjeća, Tribunal u Haagu donio oslobađajuću presudu za Nasera Orića, a sukladno tome očekivala se istovjetna presuda u Bosni i Hercegovini, iz Banja Luke su 'iznenađeni' osuli paljbu protiv Suda i Tužilaštva, tvrdeći kako ne rade dobro svoj posao.



"Naravno da ne rade! Da Sud i Tužilaštvo Bosne i Hercegovine rade kako treba Milorad Dodik bi davno bio iza rešetaka zbog povrede Ustava, zbog izazivanja rasne, vjerske i nacionalne netrpeljivosti, ali i niza drugih nedjela. Zato što nije na vrijeme procesuiran Dodik je ohrabren i dat mu je prostor da može rušiti državu. Pozivam tužioce da razmotre ulogu Milorada Dodika u rušenju ustavnog uređenj Bosne i Hercegovine", naveo je.



Također, Tužilaštvo i Sud Bosne i Hercegovine su, ističe Salkić, propustili priliku da procesuiraju ratne zločince.



"Evo, ja tražim odgovor: zašto do danas niko nije procesuiran za logor u Bratuncu kojem je ubijeno više stotina nedužnih ljudi. Bio sam u tom logoru i gledao kako su nas ubijali, mučili, zlostavljali... Međutim, nikada niko nije odgovarao. Tužilaštvo je do sada trebalo procesuirati desetine ratnih zločinaca, ali nije. Međutim, to ne daje za pravo bilo kome da može i smije rušiti državne pravosudne institucije. Mi moramo učiniti sve da ih popravimo, da one budu funkcionalne i neovisne", kazao je potpredsjednik Ramiz Salkić.