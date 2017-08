Sa SFF-om dolazi i osvježenje: Od vikenda osjetan pad temperatura u BiH

Foto: Arhiv/Klix.ba

Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano i vruće vrijeme, pa će i otvorenje Sarajevo Film Festivala proteći u toplijem ambijentu. Odmah potom, tačnije od 12. do 15. avgusta, slijedi zahlađenje koje će, sigurni smo, mnogima goditi.

