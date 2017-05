Nakon jučerašnje avionske nesreće kod Mostara, u kojoj je smrtno stradalo pet osoba, Rusmir Kurić, magistar zrakoplovstva i zrakoplovni konstruktor kazao je za Klix.ba kako je ova tragedija po svim obilježjima vrlo slična nesreći koja se desila u Banjoj Luci prije pet godina, kada je također izgubljeno pet mladih života.

Podsjećamo, u padu sportskog aviona u maju 2012. godine smrtno je stradao pilot aviona, jedan padobranski instruktor i tri osobe koje su trebale skočiti padobranom. Nesreća se desila u laktaškom naselju Trn kod Banje Luke."U maju se 'budi' interes za organizacijom raznih zrakoplovnih manifestacija, koje po pravilu nisu odobrene od strane BHDCA, i ako su odobrene ne sprovodi se njihov nadzor u cilju preveniranja da do ovakvih nesreća ne dolazi. Ministarstvo prometa i komunikacija 'brzo' djeluje post festum nakon sto se tragična nesreća desila i kako ministar Jusko kaže 'formira istražnu komisiju u roku od 30 minuta", ali preventivno nažalost nikako", smatra Kurić.Dodaje da je teško zamisliti da bilo gdje u svijetu avion star 46 godina obavlja panoramske letove."Kod nas je to najnormalnija stvar. U BiH zrakoplovstvu nenormalno je normalno", naglašava Kurić i dodaje:"Da li je deset mladih života tragično izgubljenih u BiH u zadnjih pet godina, dovoljna cijena da se svi dozovemo pameti, i da zrakoplovstvo postane vodeća oblast našeg društva po pitanju tehnološkog napretka, poštovanja propisa, koji su u svijetu zrakoplovstva napisani u krvi svih prethodnih tragičnih događaja, da bez bojazni za njihove živote puštamo svoju djecu da sa svojim dječijim idolima pilotima osjete svu ljepotu leta u najnaprednijim tehnološkim strojevima. Krajnje je vrijeme reći 'ne' amaterizmu u profesionalnim BiH zrakoplovnim organizacijama i agencijama. Reci 'ne' improvizacijama po pitanju korištenja zrakoplova registriranih u BIH registru za privatnu upotrebu u komercijalne svrhe. Jer cijena koju plaćamo je previsoka", naglasio je Kurić.On dalje naglašava kako istrage o ovakvim nesrećama obično završe bez nekih konkretnih zaključaka. Kako kaže, njemu još nije jasno ni šta je istraga o avionskoj nesreći u Banjoj Luci pokazala."Kada je u pitanju ova nesreća, najvažnije je istražiti uvjerenje o plovidbenosti aviona, kad je izdato te kad je izvršen remont motora. Na komercijalnim letovima remont bi se trebao obaviti svakih sedam godina, a za privatne potrebe BHDCA je dala čak i neka odstupanja prema kojima je remont dozvoljen svakih 20 godina, što je zaista neprihvatljivo", pojasnio nam je Kurić.U nesreći koja se desila jučer u poslijepodnevnim satima pri padu malog aviona smrtno je stradao i instruktor Ivan Karačić, koji je upravljao avionom."To je bio čovjek sa izuzetno velikim iskustvom. Jedva sam čekao maj da pustim svoje dijete da leti s nekim od mojih kolega, ali sad strepim od svega", istaknuo je Kurić.Ministar prometa i komunikacija BiH Ismir Jusko još nije iznio detalje o nesreći u kojoj su stradala djeca u dobi od 8 do 11 godina. Nakon što je Tužilaštvo BiH sinoć preuzelo istragu o nesreći, danas je na mjestu nesreće i v.d. glavne tužiteljice Tužilaštva BiH Gordana Tadić.