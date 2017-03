Renić: Prekinula sam sjednicu jer su krenuli kršiti zakon i imovinska prava građana

Povodom prekida sjednice Gradskog vijeća Zenice, odnosno nezakonitog nastavka iste, oglasila se predsjedavajuća Gradskog vijeća Sanja Renić iz Naše stranke.

Povodom prekida sjednice Gradskog vijeća Zenice, odnosno nezakonitog nastavka iste, oglasila se predsjedavajuća Gradskog vijeća Sanja Renić iz Naše stranke.

"Ovim putem želim obavijestiti Zeničanke i Zeničane da je jučerašnja sjednica Gradskog vijeća prekinuta s razlogom, a da je njen pokušaj nastavka nezakonita zloupotreba te institucije zbog čega ću tražiti odgovornost pojedinaca. Dan prije sjednice smo slavili dan nezavisnosti, državu BiH i slovo njenog zakona, a onda neki pokušavaju da se igraju sa državom i institucijama. U ime Naše stranke poručujem im ovom prilikom da im to neće proći", kazala je Renić.Ona se poziva na član 97. Poslovnika po kojem "Lica koja se za vrijeme sjednice nalaze u sali po službenom poslu, dužna su u pogledu održavanja rada izvršavati naloge predsjedavajućeg. Ako predsjedavajući Vijeća ocijeni da ne može održati red na sjednici, odlučit će o prekidu sjednice i o nastavku rada kada se za to steknu uslovi"."Kada je prekršen red na sjednici i vijećnici izlaze i napuštaju sjednicu, kao da nisu u instituciji, moja dužnost i moje pravo je da uvedem red. A ukoliko to zbog njihovog ponašanja koje ne doliči predstavnicima građana nije moguće – onda imam pravo i da prekinem sjednicu što sam i učinila”, dodala je.Renić pojašnjava da po članu 89. Poslovnika o radu Gradskog vijeća sjednicom predsjedava predsjedavajući Vijeća, a ako je spriječen onda ga mijenja član Radnog predsjedništva kojeg predsjedavajući/a ovlasti."Nakon što sam prekinula sjednicu , bez dogovora i ovlasti predsjedavanje je preuzeo Jasmin Hodžić (SBB), a po preporuci sekretara Grada Selvera Kelešture (SDA). Tražit ćemo utvrđivanje odgovornosti za kršenje Etičkog kodeksa izabranih zvaničnika i pogrešnu primjenu Poslovnika Grada Zenice, u kojem zamjenik može voditi sjednicu samo u slučaju spriječenosti predsjedavajuće. Također, svi akti koje su nelegalno donijeli ne mogu proći bez potpisa predsjedavajuće, a ja neću potpisati ništa što je doneseno na nelegalnom nastavku sjednice", dodala je.“Motiv onih koji su nelegalno nastavili sjednicu je u tački dnevnog reda koja se se tiče Prostornog plana općine Zenica za period 2014 -2034. Predložili su Odluku, koja se tiče građana i njihove imovine, a građani nisu bili dovoljno i adekvatno uključeni a zakon nije u potpunosti ispoštovan, budući da prilikom pristupanja izradi PP Odlukom nije definisan obuhvat kao polazna tačka. Konkretno, Služba za urbanizam je bila dužna dostaviti smjernice o prostornom planu, koje su trebale doći pred Gradsko vijeće ali to nije urađeno", kazala je.Prostorni plan se tiče imovine svih građana i nedopustivo je da se odluke o tome donose u interesu uskih interesnih krugova čija je praksa da lobiraju za propise koji će obezvrijediti zemljište građana, kupiti ga po niskoj cijeni a onda lobirati da postane građevinsko što je čista prevara, dodala je.