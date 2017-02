Reis Kavazović: Užasnuti samo napadom na bošnjačku džamiju u Bielefeldu

Povodom napada na Islamski kulturni centar Bošnjaka u Bielefeldu oglasio se reisu-l-uleme Husein ef. Kavazović te osudio ovaj vandalski čin ali istaknuo i povjerenje u njemačke institucije.

Foto: Arhiv/Klix.ba

Povodom napada na Islamski kulturni centar Bošnjaka u Bielefeldu oglasio se reisu-l-uleme Husein ef. Kavazović te osudio ovaj vandalski čin ali istaknuo i povjerenje u njemačke institucije.

"Islamska zajednica u BiH i svi njeni pripadnici užasnuti su napadom na džamiju i islamski centar u njemačkom gradu Bielefeldu. Posebno nas brine informacija da je imam bio u objektu kada je zapaljen i da je njegov život bio ugrožen", navodi se u saopćenju reisa Kavazovića.



Istovremeno, Islamska zajednica u BiH ima puno povjerenje u sigurnosne i pravne institucije SR Njemačke, i u to da će počinioci biti pronađeni i procesuirani. Posebno cijene podršku građana i zvaničnika prijateljske Njemačke koji su stali uz bošnjačku muslimansku zajednicu u ovim teškim trenucima.



"Članove Mešihata IZ u Njemačkoj, imame i sve muslimane pozivam da se ne dozvole zastrašiti i da ne nasjedaju na provokacije nasilne manjine, te da kao i do sada nastave davati doprinos ekonomskom, kulturnom i društvenom razvoju Njemačke, čuvajući kao pravi ambasadori islama i bošnjačke tradicije svoj identitet u otvorenoj interakciji sa drugima. Izolacionizam i nepovjerenje su jedan od najvećih trenutnih izazova za sve nas u Evropi i svijetu i mi se trebamo tome zajednički oduprijeti", navodi se u reagiranju reisa Kavazovića.



Ovaj napad kao i onaj u kanadskom Quebecu upozoravaju nas na to kuda može odvesti islamfobična retorika i sijanje nepovjerenja prema muslimanima, smatra Kavazović.



"Plaši nas spoznaja da smo svjedoci uspona nečega što možemo nazvati antimuslimanskim terorizmom koji počiva na neosnovanoj mržnji prema muslimanima", poručio je reisu-l-ulema Kavazović.