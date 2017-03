Raspala se koalicija srpskih stranaka u Srebrenici

Srebrenica (Foto: Arhiv/Klix.ba)

U narednom periodu u Skupštini općine Srebrenica bit će formirana nova skupštinska većina, potvrdio je za Klix.ba predsjednik Općinskog odbora SNSD-a Srebrenica Radomir Pavlović.

Ukupno 11 skupštinskih odbornika uputilo je zahtjev za vanrednu sjednicu Skupštine općine Srebrenica na kojoj će tražiti smjenu predsjednika i potpredsjednika Skupštine. U prijevodu, to znači i formiranje nove skupštinske većine.



Riječ je o "šarolikom" sastavu odbornika među kojima je opoziciona frakcija SDA sa pet odbornika, zatim po dva odbornika SDS-a i DNS-a koji su do sada činili skupštinsku većinu, te po jedan odbornik PDP-a i NDP-a.



Pavlović nam je kazao kako će novu većinu činiti političke stranke koje će imati podršku načelnika Srebrenice Mladena Grujičića s obzirom na to da aktuelnu koaliciju Grujičić ne podržava.



"Vjerovatno će biti druga koalicija jer je ova neprincipijelna", rekao je Pavlović.



Istakao je da ne postoji nikakva mogućnost da SDS formira novu skupštinsku većinu u Srebrenici te da će SNSD vjerovatno koalirati sa DNS-om i ostalim.



Pavlović je ranije pojasnio da je imao sastanak sa predstavnicima DNS-a, SRS-a, SDP-a i dva odbornika SDA koji treba da čine novi sastav skupštinske većine sa 11 ili 12 odbornika.



"U tom slučaju ne postoji druga skupštinska većina jer dva odbornika DNS-a, koji su potpisali zahtjev za vanrednu sjednicu, ostaju sa nama u postojećoj skupštinskoj većini kojoj će pristupiti i odbornik SRS-a, a iz tog sastava izlaze dva odbornika SDS-a i jedan odbornik NDP-a", rekao je Pavlović.



Na drugoj strani, on tvrdi da je postignut dogovor na nivou rukovodstva SNSD-a i DNS-a u Banjoj Luci da se očuva partnerstvo u Srebrenici.