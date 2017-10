Općina Centar Sarajevo predvođena načelnikom dr. Nedžadom Ajnadžićem pokrenula je novi projekat pod nazivom "365 sport plus", koji ima za cilj omogućiti mladima besplatno bavljenje sportom tokom cijele kalendarske godine.

Za početak će biti obuhvaćeni nogomet, košarka, tenis, odbojka, borilački sportovi, univerzalna škola sporta i rukomet, a ovo naravno nije konačna lista sportova koji će biti na raspolaganju djeci.



Tim povodom je u prostorijama Općine Centar u ponedjeljak 30. oktobra 2017. godine upriličeno potpisivanje sporazuma o realizaciji ovog projekta. U ime Općine Centar sporazum je potpisao načelnik Ajnadžić koji je kazao da je ovo jako važan projekat za lokalnu zajednicu, a želja je da se on proširi i na ostale općine i nivoe vlasti.



"Sa ovim projektom namjeravamo da 365 dana godišnje mladim ljudima koji žele da se bave sportom damo šansu, odnosno približimo sport, a da oni za to ne moraju izdvajati novac. Bićemo fokusirani na mlade iz 11 osnovnih škola iz Centra i želimo omasoviti bavljenje sportom i dati šansu onima koji će u budućnosti biti zvijezde na sportskoj sceni. Današnjim potpisivanjem sporazuma stvaramo prepostavke da sportska udruženja budu okupljena oko ovog projekta, a da djeca dobiju besplatnu uslugu. Također smo ove godine na području općine u saradnji sa Udruženjem 'Jesi li za basket?' napravili 12 košarkaških igrališta, što namjeravamo nastaviti i naredne godine, s tim da planiramo obnoviti dva košarkaška igrališta u Federaciji BiH i Republici Srpskoj. Također smo za najmlađu populaciju napravili 11 'Ciciban' igrališta, na što smo posebno ponosni", objasnio je Ajnadžić.



Prisutnima se obratila i predsjedavajuća Općinskog vijeća Centar Karolina Karačić koja je potvrdila da Općinsko vijeće, kao i do sada, daje punu podršku općinskom načelniku, posebno u ovom projektu koji ima za cilj da što više mladih zavoli sport.

U ime JU „Centar za sport i rekreaciju“ sporazum je potpisala direktorica Jasmina Polić, a ova ustanova će biti realizator projekta. Najveći broj besplatnih termina će biti u prostorijama FIS-a, kojim upravlja pomenuta ustanova, te na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja.



U narednom periodu biće organizovane aktivnosti na animaciji i upoznavanju djece sa projektom i mogućnostima koje im se nude, a besplatne škole sporta će početi odmah nakon što se završe navedene aktivnosti.



Ovaj projekat je okupio najeminentnije sportiste koji će raditi sa djecom i koji će među mališanima tražiti buduće sportske zvijezde koje će predstavljati našu domovinu na sportskoj sceni u svijetu. Svi učesnici projekta su pozvali mališane da se u narednom periodu prijave za škole sporta i na taj način testiraju svoje vještine u sportovima u kojima smatraju da bi se mogli pronaći.



Današnjem potpisivanju sporazuma, osim predstavnika devet sportskih udruženja, također su prisustvovali predstavnici Savjeta za kulturu i sport Općine Centar Josip Pejaković i Predrag Pašić, dekan Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja prof.dr. Safet Kapo, dopredsjedavajući Općinskog vijeća Centar Mustafa Mulić, vijećnik Dževad Topić, te pomoćnica načelnika za obrazovanje, kulturu i sport Općine Centar Zakira Šero.