Procurio interni dokument: Geoffrey Nice i Nevenka Tromp izrazili sumnje u vezi s revizijom presude

Bivši tužilac Haškog tribunala Geoffrey Nice i profesorica s Univerziteta u Amsterdamu Nevenka Tromp dali su svoju ocjenu glede revizije presude u tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije, u internom dokumentu koji zajednički potpisuju.

Interni dokument koji potpisuju Geoffrey Nice i Nevenka Tromp dospio je u javnost, a u njemu su ovi pravni stručnjaci izrazili sumnju glede revizije presude za tužbu Bosne i Hercegovine protiv Srbije i Crne Gore.U dokumentu ističu da su se u julu 2015. godine sastajali s Bakirom Izetbegovićem te da su bili iznenađeni koliko on zapravo malo zna o cijeloj priči glede presude.Također su doveli u pitanje legitimnost Sakiba Softića kao predstavnika Bosne i Hercegovine u Hagu, ali ističu da je Bakir Izetbegović to mogao promijeniti da je na vrijeme pokrenuo to pitanje, odnosno da je instruirao ambasadora BiH u Haagu da to učini.No, ipak su istakli da je njihov savjet bio uvijek isti: da revizija uopšte neće biti lagana, ali da vrijedi pokušati."Čak i ako bude neuspješna, dobro formiran zahtjev za reviziju bi dao dokumentovan zapis o povijesti sukoba i zločina počinjenih u Bosni Hercegovini, kao i nastojanja Bosne i Hercegovine da dokaže istinu pred Međunarodnim sudom pravde", naveli su.U dokumentu su se osvrnuli na historijske činjenice vezane za tužbu Bosne i Hercegovine protiv Srbije i Crne Gore, posebice na presudu Međunarodnog suda pravde u Hagu iz 26. februara 2007. godine, zbog kršenja Konvencije o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida, kada je okončan četrnaestogodišnji spor.Ističu da je revizija presude omogućena u periodu od 10 godina, upravo zbog određenih činjenica koje u tom periodu nisu bile dostupne i dokumentovane, a koje bi mogle biti odlučujuće za cijeli slučaj.Cijeli dokument možete pročitati na ovom linku