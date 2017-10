Prilika za sve: Raspisan javni poziv za dodjelu studentskih kredita u FBiH

Fond za studentske zajmove Federacije BiH raspisao je Javni poziv za dodjelu studentskih kredita koji se vraćaju u deset jednakih rata nakon završetka fakulteta.

U svijetu su studentski zajmovi uobičajena pojava jer roditeljima skromna primanja često ne dopuštaju da financijski podrže cijeli proces školovanja studenata, pogotovo onih ambicioznijih. Stipendije ponekad nisu dovoljne pa se studentima nudi mogućnost podizanja studentskih kredita. Tako više od 40 miliona studenata u Americi imaju neku vrstu zajma za plaćanje školarine.U Bosni i Hercegovini postoji Fond za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine, koji je osnovala Vlada Federacije BiH 2006. godine.Fond za studentske zajmove FBiH i ove godine radi poticanja osiguranja sredstava, podrške i omogućavanja studiranja studentima na priznatim visokoškolskim ustanovama u Federaciji BiH, nudi studentima da po vrlom povoljnim uslovima podignu zajam u iznosu do 2.500 KM.Javni poziv za dodjelu zajma za akademsku 2017/18 godinu je raspisan 09. oktobra i studentima će ponuditi 231 zajam. Fond za studentske zajmove Federacije BiH poziva sve studente da apliciraju na Javni poziv do 09. novembra 2017. godine. Sve informacije mogu pronaći na stranici www.zajam.ba Pravo prijave imaju državljani BiH s prebivalištem na području BiH u dobi do 30 godina u trenutku podnošenja prijave, a koji su u akademskoj 2017/2018. godini kao redovni ili paralelni studenti prvi put upisali odgovarajuću godinu dodiplomskog studija.Nakon izrade rang liste korisnika zajma studenti sklapaju ugovore sa bankom partnerom Fonda. Zajam iznosi 2.500 KM i vraća se u deset jednakih rata, nakon završetka fakulteta."Naši zajmovi su znatno povoljniji od ostalih, na odobreni zajam se ne obračunava kamata, a povrat zajma je godinu dana nakon što student okonča školovanje.Mnogi naši zajmovi se, zbog ostvarenog propisanog prosjeka studiranja, ne moraju vratiti pa se tako zajam pretvara u stipendiju", rekla je predsjednica Upravnog odbora Fonda Jasminka Bratić.