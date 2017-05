Previše ljudi iz BiH želi raditi u Njemačkoj, ambasada obustavila davanje termina za vize

Ispred Ambasade Njemačke u BiH (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Početkom prošle godine državljanima zemalja Zapadnog Balkana olakšano je zapošljavanje u Njemačkoj, čime se u ambasadama smanjio broj zahtjeva za azile, ali drastično povećao broj zahtjeva za vizu. Najviše je radnika iz BiH zainteresirano za odlazak iz zemlje, zbog čega je, kako saznajemo, Ambasada Njemačke u BiH obustavila davanje termina za podnošenje zahtjeva za vize.

Do naše redakcije stigle su brojne žalbe građana BiH koji već sedmicama čekaju termine. Kako su nam kazali, zabrinuti su jer bi im njemački poslodavci mogli uskoro raskinuti ugovore zbog čekanja.



"Usljed olakšica za pristup njemačkom tržištu rada za građane zemalja Zapadnog Balkana, koje su stupile na snagu 1. januara 2016. godine, broj zahtjeva za vize je drastično porastao. Na osnovu te velike potražnje, znatno je produženo vrijeme čekanja na termine. Ambasada u ovom trenutku, uprkos kadrovskom pojačanju odjela za vize, ne može ponuditi više termina", kazala nam je glasnogovornica Njemačke ambasade u Sarajevu Natascha Garloff-Jonkers.



Iz Agencije za rad i zapošljavanje BiH kazali su nam kako nisu dobili obavještenje od ambasade o obustavljanju davanja termina za vize.



"Ambasada nas nije zvanično obavijestila da planira obustavljanje davanja termina. Ako je istina da je došlo do obustave davanja termina, najvjerovatnije je razlog da su termini za podnošenje zahtjeva za vize već zauzeti do kraja 2017. godine", rekli su nam iz Agencije.



Agencija za rad i zapošljavanje BiH i Savezna agencija za zapošljavanje Njemačke već nekoliko godina šalju medicinare iz BiH u Njemačku putem Dogovora o zapošljavanju medicinskih radnika iz BiH.



"Kandidati koji idu u Njemačku putem ovog dogovora imaju svoj termin za podnošenje zahtjeva za vizu", dodaju iz agencije.



Posljednjih godina hiljade naših državljana otišlo je raditi u Njemačku, a među njima je najviše medicinskih i građevinskih radnika. Prošle godine njemačka ministrica za rad i socijalna pitanja Andrea Nahles otkrila je kako bi Njemačka u narednih pet godina trebala izdati dozvole za 20.000 radnika iz BiH, Srbije, Kosova, Crne Gore, Makedonije i Albanije.



Trenutno su u Njemačkoj najtraženija zanimanja vezana za medicinsku struku, od doktora medicine, specijalizanata, medicinskih sestara, do njegovatelja, za IT sektor i programiranje traže se inžinjeri elektrotehnike, mehatroničari, kao i zanimanja vezana za građevinarstvo, usluge prijevoza, transporta i slično.



Zbog nemogućnosti da dobiju termin za podnošenje vize, najviše će ispaštati oni koji čekaju na odlazak iz BiH u svrhu spajanja porodice. Nije poznato kad će Ambasada Njemačk u BiH početi davati nove termine.