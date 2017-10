Predsjedništvo kupilo deveti automobil u ovom sazivu, ukupno potrošili više od 700 hiljada KM

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je u trenutnom mandatu kupilo najmanje devet automobila ukupne vrijednosti 706.703,49 KM bez PDV-a, saznaje Klix.ba.

Model automobila Audi A8 Long 4.2 TDI Quattro Triptonic, kakav koristi Mladen Ivanić (Foto: Audi.com)

Foto: Screenshot

Posljednji ugovor o nabavci motornog vozila "srednje klase" za potrebe Predsjedništva Bosne i Hercegovine zaključen je 20. oktobra 2017. godine s firmom Autokomerc V.S. iz Banje Luke u vrijednosti od 51.196,58 KM bez PDV-a.Predsjedništvo BiH je dva najskuplja ugovora o nabavci motornih vozila zaključilo 24. novembra 2015. godine s Porscheom BH d.o.o. Sarajevo i 26. septembra 2016. s Audi centrom Banja Luka d.o.o. Ukupna cijena tih vozila, bez PDV-a, iznosila je 341.786 KM.Drugim riječima, budžetskim novcem je Audi Dragana Čovića plaćen 170.940,17 KM bez PDV-a, odnosno 200 hiljada KM s PDV-om, a Audi Mladena Ivanića 170.846,15 KM bez PDV-a, odnosno 200 hiljada KM s PDV-om.Svih devet navedenih automobila kupljeno je nakon jula 2015. godine, a nije isključeno da su ugovori o nabavci motornih vozila za potrebe Predsjedništva BiH sklapani i do tog datuma, budući da je trenutni saziv na funkciji od novembra 2014. godine.Nabavke motornih vozila, naravno, ne idu bez popratnih odluka: o izboru ponuđača za održavanje motornih vozila, o izboru ponuđača za kupovinu goriva i prateće robe na benzinskim pumpama, o izboru ponuđača za isporuku i montažu autoguma, o izboru ponuđača za ručno pranje vozila i pružanje vulkanizerskih usluga, o izboru ponuđača za usluge registracije i osiguranja vozila.Za sve ove usluge dodatno je izdvojena procijenjena vrijednost više od 1,5 miliona KM, bez PDV-a, ne računajući pritom sredstva za plate vozača članova Predsjedništva BiH i troškove njihovog osiguranja. Uz to nije uračunata ni vrijednost dodatnih troškova, navedenih u aneksima ugovora, izdvojenih za navedenu robu i usluge.Posljednji ugovor o nabavci automobila za potrebe Predsjedništva BiH objavljen je upravo u vrijeme kada su penzioneri štrajkovali pred zgradom Vlade Federacije BiH. Penzioneri s prosječnom penzijom od 370 KM bi trebali cijelu penziju ostavljati preko 40 godina da bi sebi mogli priuštiti automobil u kakvom se vozi Dragan Čović naprimjer.