Povezivanje Sarajevske zaobilaznice sa ulicom Safeta Zajke u drugoj sedmici novembra

Komisija za tehnički prijem trebala bi u sedmici koja je pred nama obaviti završni dio posla prije povezivanja novoizgrađenog dijela Sarajevske zaobilaznice sa ulicom Safeta Zajke preko kružnog toka sa dvije trake.

Ovaj kraj koji vodi ka autoputu A1 na području općine Novi Grad je završen, a nakon tehničkog prijema bit će objavljen i datum otvaranja ceste koja će omogućiti lakše povezivanje sjevernog i zapadnog dijela grada. To bi se trebalo desiti već u drugoj sedmici novembra, saznaje Klix.ba.



Dionica LOT-a 2c duga je 1.200 metara, a na gradnju je, prema ranijim informacijama, utrošeno 9,5 miliona KM.



Spoj Sarajevske zaobilaznice iz pravca Briješća s ulicom Safeta Zajke privremeno je tehničko rješenje, do izgradnje gradskog autoputa, iako se on ne nazire u skorijoj budućnosti.



Radovi su završeni, a ovom cestom olakšat će se unutargradska saobraćajna komunikacija.