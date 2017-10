Potvrđena optužnica protiv Alije Delimustafića i drugih

Foto: Arhiv/Klix.ba

Kantonalni sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu Tužilaštva KS protiv Alije Delimustafića i drugih zbog organizovanog kriminala, zloupotrebe položaja, pranja novca, krivotvorenja isprava, prevara i pomoć počinitelju nakon izvršenog krivičnog djela.

Pored Alije Delimustafića, optužnica je potvrđena i protiv Izeta Musića, Zorana Lončara, Emira Karače, Elvire Kreho, Džemala Karića, Lejle Cerić, Suade Hadžić, Abida Hodžića, Edine Mutevelić, Murise Makarević, Keme Kapura, Samira Muslića, Nihada Druškića, Dalibora Macanovića, Envera Delimustafića, Amirele Lončar, Samire Skorupan, Seada Hadžića, Zaima Spahovića, Hamde Spahića, Samira Čolana, Zikreta Orhanovića, Samine Skopak, Nermina Vile, Lejle Mirele Eminović, Ismeta Hamzića, Halida Drkende, Milene Rajić, Fatime Kapur, Arifa Ibrahimovića, Faruka Telalagića, Ševale Arnautović, Edina Arnautovića, Ratka Đokića, Dušanke Đokić, Dobre Đokića, Vojka Đokića i pravnih osoba Cenex GROUP d.o.o Sarajevo, CONSULTANS d.o.o Sarajevo, EX LINE GROUP d.o.o Istočno Sarajevo, CENTRALEXPORT d.o.o. Istočno Sarajevo, CENEX INŽENJERING d.o.o Sarajevo, CENEX d.o.o Istočno Sarajevo, EXLINE d.o.o Istočno Sarajevo i MINAS CO d.o.o Sarajevo i to zbog krivičnih djela organizirani kriminal, zloupotreba položaja ili ovlasti, povreda zakona od strane sudije, pranje novca, krivotvorenje isprave, prevara i pomoć počiniocu nakon izvršenog krivičnog djela.



Alija Delimustafić optužen je da je od 2009. do 2016.godine organizirao kriminalnu grupu koja je, između ostalog, nezakonito knjižila i preprodavala nekretnine uglavnom umrlih osoba na području KS. Dakle, u sudskim postupcima koje je vodila sutkinja Lejla Fazlagić Pašić, nekretnine sa umrlih knjižili su na članove organizacije i rodbinu, a potom su ih sklapanjem ugovora prodavali trećim osobama.



Počinjenjem pomenutih krivičnih djela stekli su protupravnu imovinsku korist u iznosu većem od 10 miliona maraka.



Istovremeno, nastavlja se istraga protiv drugih osoba.