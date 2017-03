Poslanici PSBiH odbili razmatranje po hitnoj proceduri izmjena zakona o platama

Foto: Edin Hadžihasić/Klix.ba

Nakon jednosatne pauze u zasjedanju Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine poslanici nisu prihvatili da se izmjene zakona o platama i o institucijama BiH razmatraju na današnjoj sjednici po hitnoj proceduri.

To su predložili poslanici Socijaldemokratske partije BiH Mirsad Mešić i Denis Bećirović, a ovim izmjenama predviđeno je da izabranim i imenovanim dužnosnicima ukine pravo na jubilarnu naknadu.



Kako je nakon pauze obrazložio Damir Bećirović, poslanik Demokratske fronte (DF) koji je tražio pauzu u zasjedanju, potrebno je poštovati Poslovnik u dijelu koji nalaže da se poslanici koji su u sali a na glasaju ubrajaju u broj suzdržanih glasova.



To se u ovom slučaju odnosi na poslanike stranaka okupljenih u koaliciju nazvanu Savez za promjene. Oni danas prisustvuju zasjedanju, ali ne glasaju o tačkama dnevnog reda.



Takav stav zauzeli su nakon što je agent BiH Sakib Softić Međunarodnom sudu pravde u Haagu predao zahtjev za reviziju presude po tužbi BiH protiv Srbije za agresiju i genocid.



Dužnosnici iz Republike Srpske smatraju da je to izazvalo duboku političku krizu u BiH, a poslanici Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) iz tog razloga odbili su uopće biti na sjednici jer smatraju da se nisu stekli demokratski uvjeti za održavanje sjednice.