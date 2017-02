Porodica Dženana Memića traži pravdu, protestno okupljanje ispred zgrade Općine Ilidža

Porodica stradalog Dženana Memića danas će ponovo na ulicama glavnog grada Bosne i Hercegovine tražiti pravdu. Dženan je na današnji dan prije godinu dana smrtno stradao u Velikoj aleji na Ilidži, gdje će danas biti organizirani masovni protesti.

Foto: Nedim Grabovica/Klix.ba

Kako je najavljeno, ovoga puta okupljanje će biti na platou ispred zgrade Općine Ilidža u 13 sati.



Svi oni koji budu učestvovali u protestnom okupljanju, dalje će se uputiti do ulaza u Veliku aleju na Ilidži.



Kretanje okupljenih građana je planirano ulicama Butmirska cesta, Rustempašina i Hrasnička cesta kroz hotelski kompleks do velikog parkinga RVI.



Muriz Memić, otac Dženana Memića ranije je za Klix.ba kazao kako će protesti godinu dana nakon smrti njegovog sina biti još masovniji s konkretnim zahtjevima i većim pritiskom na pravosudne institucije.



"Protesti će biti organizirani godinu dana nakon Dženanove smrti, godinu dana otkako od nas kriju istinu. Tužilaštvo Kantona Sarajevo sve pokušava prikriti", kazao je ranije Muriz Memić.



On i dalje tvrdi kako o smrti njegovog sina sve zna glavna tužiteljica Tužilaštva Kantona Sarajevo Dalida Burzić te da javnosti može obznaniti istinu kada je riječ o smrti njegovog sina za pet minuta zajedno s Alisom Mutap, Dženanovom djevojkom.