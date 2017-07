Centri civilnih inicijativa su danas u Banjoj Luci organizovali potpisivanje peticije pod nazivom "Pošteni javni konkursi-jednaka šansa svakome".

Peticija je organizovana u sklopu kampanje "Sposobnim, a ne podobnim" i njen cilj je, prema riječima organizatora, depolitizacija i departizacija imenovanja i zapošljavanja u javnom sektoru u BiH.



Putem peticije, kako su naveli u CCI-u, građani imaju priliku da zahtijevaju pošteno zapošljavanje u državnoj službi, zdravstvu, prosvjeti i javnim preduzećima te da insistiraju na ličnim sposobnostima, znanju, iskustvu i integritetu kandidata, a ne stranačkoj, kumovskoj, komšijskoj ili partijskoj vezi.



"Važeći propisi nikako ne štite principe nezavisne, objektivne i stručne provjere te zapošljavanja i imenovanja najboljih kandidata u javnu upravu, a pitanje provođenja javnih konkursa ostaje jedna od kritičnih tačaka u procesu zapošljavanja u javnoj upravi. Jedan od naših prijedloga je i to da se svi razgovori za posao u javnoj upravi ubuduće snimaju u videoformatu, kako bismo iz prve ruke imali uvid u ono što se dešava tokom intervjua jer je svima jasno da u konkursnim komisijama sjede partijski poslušnici, a da je kompletna konkursna procedura, pa i sam intervju za posao čista farsa", naglasio je projekt koordinator CCI-a Slaven Divčić.



Banjalučanin Ostoja Vučenović kaže da se nije mnogo dvoumio kada je riječ o ovoj inicijativi.



"Ostavljam svakome da po sopstvenoj volji prosudi kuda nas ovo sve vodi, žao mi je tih mladih i obrazovanih ljudi koji godinama čame na birou, bez ikakve šanse da dobiju posao u struci, to je jadno i žalosno. Ako moj potpis može doprinijeti nečemu, evo drage volje potpisujem", rekao nam je Ostoja.



Nalazi monitoringa CCI-a govore da je proces zapošljavanja u BiH, generalno gledajući, vrlo netransparentan. Posmatrano kroz četiri kriterija, da se svi konkursi objavljuju na web stranici organa koji zapošljava, da se objavljuju u dnevnim novinama, da su svi kriteriji za ocjenjivanje na konkursu dostupni kandidatima i da se sastavi komisija objave prilikom raspisivanja konkursa, došlo se do poražavajućeg zaključka da tzv. indeks transparentnosti procesa zapošljavanja iznosi tek 32, na skali od 0 do 100. Zbog toga u CCI-u traže da se što hitnije izmijene postojeći ili donesu novi Zakoni o državnoj/javnoj službi na svim nivoima te detaljnije uredi konkursna procedura kako bi se osiguralo da svi kandidati imaju jednake šanse prilikom zapošljavanja.