Peti pokušaj uvođenja nameta: Ponovo predloženo povećanje akciza na naftu za 15 feninga

Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH usvojio je na današnjoj sjednici novi Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u BiH. Ovo je peti pokušaj povećanja akciza na naftu, naftne derivate i lož-ulje za 15 feninga po litru stanovnicima za potrebe bh. entiteta Federacija BiH i Republika Srpska.

Uz ove zakonske izmjene u oblasti trošarina, UO UINO usvojio je i nacrte o izmjenama i dopunama Zakona o uplatama na Jedinstveni račun i raspodjeli prihoda te Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja.



Prema nacrtu danas usvojenih zakonskih izmjena i dopuna, sredstva od povećane trošarine u iznosu od 0,15 KM bit će uplaćena na namjenske račune i podračune namijenjene za izgradnju autocesta i cesta.



Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u BiH bit će upućen Vijeću ministara BiH koje će ga na kraju uputiti u parlamentarnu proceduru u formi prijedloga. U prijevodu to znači da će konačnu odluku o tome da li će građani BiH imati nove namete kroz akcize donijeti zastupnici i delegati u Parlamentarnoj skupštini BiH.



Izvršna vlast već uveliko radi na prikupljanju prijedloga državnih parlamentaraca, a koji bi se mogli ugraditi u novo zakonsko rješenje, nadajući se kako će tako uspjeti postići minimum zajedničke platforme za izglasavanje zakona.



Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić kazao je kako na sastancima sa zastupnicima u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH želi odgovoriti na pitanja državnih parlamentaraca u vezi s ovom temom, a i, što je najvažnije, čuti njihove prijedloge i sugestije.



Vijeće ministara BiH će konačnu odluku o sadržaju novog prijedloga donijeti nakon sastanka sa svim zastupnicima, a kako tvrde, novi prijedlog sigurno će imati povećan nivo transparentnosti u prikupljanju i trošenju sredstava.



Četiri puta parlamentarci iz reda SDP-a, HDZ-a 1990, DF-a, A-SDA, SDS-a, BPS-a i Nezavisnog bloka nisu podržali povećanje akciza, a odnedavno im se priključio i SBB. Već je poznato kako Vijeće ministara BiH ni sada ne može računati na podršku DF-a, SDS-a, SBB-a, SDP-a i Nezavisnog bloka.



Naime, šef Kluba zastupnika DF-a u Zastupničkom domu PSBiH Damir Bećirović jasno je poručio, nakon sastanka sa Zvizdićem, kako njegova politička stranka neće pristati na povećanje akciza na gorivo. Isto je poručila i šefica Kluba zastupnika SDS-a Aleksandra Pandurević koja je rekla da novi nameti za građane nemaju podršku SDS-ovih parlamentaraca, bez obzira na to da li su akcize 10, 20 ili 50 feninga.



Ako je vjerovati riječima predsjednika SBB-a Fahrudina Radončića, novom setu zakona o povećanju akciza podršku neće dati ni parlamentarci iz njegove stranke. Radončić je prije samo nekoliko mjeseci kazao da neće zalagati svoj politički status za ljude koji su pokazali da neće, niti mogu provesti reforme i ići istinskim evropskim putem.



Povećanju akciza protive se i zastupnici Nezavisnog bloka koji su također poručili kako novi set zakona neće dobiti njihovu podršku u Zastupničkom domu PSBiH. Šta više, Nezavisni blok uputio je u parlamentarnu proceduru vlastiti prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u BiH.



Stav SDP-a po pitanju akciza ostaje također nepromijenjen. SDP je saopćio kako oni neće podržati prijedlog vladajuće koalicije koji je već oboren, s obzirom na to da u njemu nisu precizirane namjene utroška sredstva od akciza, što ukazuje na to da ona neće biti utrošena za važne infrastrukturne projekte.



Još uvijek nije poznato da li zastupnici Zaim Backović (BPS), Jasmin Emrić (A-SDA) i Diana Zelenika (HDZ 1990) imaju namjeru dati podršku uvođenju novih nameta građanima BiH.



Ukoliko SDP, DF, Nezavisni blok, SDS i SBB odbiju uvođenje novih nameta građanima, onda definitivno do povećanja akciza neće ni doći (sve i da BPS, A-SDA i HDZ 1990 glasaju za povećanje). Ove stranke imaju 22 zastupnika u Zastupničkom domu PSBiH, a SDA, HDZ i SNSD 17 zastupnika.



Vlast na državnom nivou nalazi se u nimalo zavidnoj situaciji s obzirom na to da međunarodna zajednica ne odustaje od uslovljavanja BiH usvajanjem seta zakona o povećanju akciza na naftu i naftne derivate u zamjenu za finansijska sredstva Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) i Evropske unije (EU).



Usvajanjem akciza uslovljena su i sredstva u vrijednosti od nekoliko stotina miliona eura, a koja je BiH dobila za četiri infrastrukturna projekta. Riječ je o sredstvima koja su prethodno bila uslovljena usvajanjem Ugovora o pristupanju transportnoj zajednici.



U narednom periodu očekuje se da će entitetski premijeri Fadil Novalić i Željka Cvijanović dati jaču podršku povećanju akciza u BiH jer su krajnji korisnici sredstava namijenjenih za infrastrukturne projekte entiteti, a ne država.



U proteklom periodu premijerka manjeg bh. entiteta Željka Cvijanović izjavljivala je da RS-u uopće nije potrebna druga tranša sredstava iz kredita MMF-a, dok je premijer FBiH Fadil Novalić poručivao kako postoje i drugi načini izgradnje puteva.



S obzirom na to da se Vijeće ministara BiH našlo na žestokom udaru zbog prijedloga o povećanju akciza, dok su na drugoj strani entitetski čelnici koji će koristiti i implementirati sredstva od prikupljenih akciza na naftu i biogoriva poručili kako postoje alternative, predsjedavajući Vijeća ministara BiH jasno je kazao kako očekuje jasnu i transparentnu podršku vlada entiteta, posebno resornih ministarstava i javnih preduzeća koja se bave izgradnjom autoputeva i puteva.



"Ovo posebno naglašavam i na stavovima entiteta ćemo insistirati, jer smo nerijetko s tog nivoa slušali da osim akciza postoje i neke druge alternative za izgradnju autoputeva i magistralnih puteva pa zbog toga s velikim zanimanjem očekujemo ili da se da nedvosmislena podrška usvajanju zakona o akcizama, ili da nam se obrazlože teoretski i praktično modeli tih alternativa", rekao je Zvizdić.