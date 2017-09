Pandurević: Odustajenjem od referenduma ogoljena SNSD-ova politika manipulacija

Foto: Arhiv/Klix.ba

Šefica poslaničkog kluba SDS-a u Predstavničkom domu parlamenta BiH Aleksandra Pandurević ocijenila je danas da je "ogoljena SNSD-ova politika manipulacija i laži, odustajanjem od referenduma o nezavisnosti, a potom i od referenduma o Sudu i Tužilaštvu BiH".

"SNSD je uspio ekonomski potpuno urušiti RS, maskirajući sve to pričom o nacionalnim interesima. Ovih dana su pokazali da su potpuno derogirali i Narodnu skupštinu RS-a te da im je do nacionalnog digniteta taman koliko i do lanjskog snijega", kazala je ona.



Tvrdnje šefa Kluba poslanika SNSD-a Staše Košarca kako je SDS protiv gradnje autoputa Banja Luka - Doboj, ocijenila je kao "najobičnije laži", kojom Košarac i SNSD pokušavaju skrenuti pažnju sa činjenice da je SNSD jučer bio jedina partija koja je glasala protiv Krivičnog zakona BiH kojim se osobama koje se bore na stranim ratištima onemogućava da zatvorsku kaznu zamjene novčanom i da uslovno budu pušteni na slobodu.



- Svi koji su jučer pratili sjednicu Predstavničkog doma parlamenta BiH znaju da je odloženo izjašnjavanje o svim međunarodnim sporazumima, jer nije bilo predstvanika Ministarstva finansija da poslanicima objasne zašto se BiH zadužuje kod Međunarodne banke za obnovu i razvoj u iznosu od 74.800.000 eura i to za projekat 'Politike javnih finansija'.



Od tog iznosa, RS se zadužije 29.800.000 eura i to ne za privredne projekte, nova radna mjesta, nego za bacanje novca u vazduh - tvrdi Pandurević.