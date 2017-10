Košarac: Opozicija traži referendum jer očekuje međunarodne sankcije

Staša Košarac (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Član Predsjedništva SNSD-a Staša Košarac optužio je opozicione stranke u Republici Srpskoj da traže sprovođenje referenduma o Sudu i Tužilaštvu BiH zbog uvjerenja da bi nakon toga međunarodna zajednica Republici Srpskoj i njenom rukovodstvu uvela sankcije.

Član Predsjedništva SNSD-a Staša Košarac optužio je opozicione stranke u Republici Srpskoj da traže sprovođenje referenduma o Sudu i Tužilaštvu BiH zbog uvjerenja da bi nakon toga međunarodna zajednica Republici Srpskoj i njenom rukovodstvu uvela sankcije.

Košarac, koji je i predsjedavajući Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamenta BiH, ocijenio je da SDS, PDP i NDP nije briga za sprovođenje odluke Narodne skupštine Republike Srpske i Zakona o referendumu, baš kao što ih se "ne tiču sramne presude Suda BiH protiv interesa porodica srpskih žrtava koje traže pravdu".



"Oni traže provođenje referenduma o Sudu i Tužilaštvu BiH jer žele da međunarodni zvaničnici zabrane svako inostrano investiranje u Republiku Srpsku, a najviše od svega bi htjeli vidjeti nove međunarodne sankcije za predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika", rekao je Košarac Srni.



On smatra da takvo ponašanje i djelovanje SDS-a, PDP-a i NDP-a ne predstavlja nikakvo iznenađenje, imajući u vidu činjenicu da su te partije u posljednje tri godine, vršeći vlast u zajedničkim institucijama u Sarajevu, činile sve što mogu da politički i ekonomski oslabe Republiku Srpsku.



"Za one koji kažu - što gore u Republici Srpskoj, to bolje po nas i naše interese - nismo ni očekivali da se odazovu pozivu predsjednika Republike Srpske i da sa predstavnicima boraca, porodica poginulih i nestalih i logoraša donesu jedinstveni stav o skandaloznoj oslobađajućoj presudi Naseru Oriću i drugim sličnim negativnim i neprihvatljivim praksama u radu Tužilaštva i Suda BiH", naglasio je Košarac.



Prema njegovim riječima, poseban problem predstavlja ponašanje SDS-a, političke partije koja se odrekla svog političkog nasljeđa i svojih osnivača.



"Oni danas pričaju viceve o Radovanu Karadžiću i Ratku Mladiću, odbijaju da smijene Šefika DŽaferovića i puštaju da u Parlamentu BiH prođe izvještaj o radu ovakvog Tužilaštva BiH. Zato danas samo SDA i Bakir Izetbegović nemaju problema sa politikom SDS-a", upozorio je Košarac.



On je dodao da su predstavnici "takozvanog Saveza za promjene ili za primjenu Bakirove politike" u značajnom broju gradova i opština u Republici Srpskoj bojkotovali prošlogodišnji referendum o 9. januaru, Danu Republike Srpske, što može da nosi određene rizike prilikom sprovođenja referenduma o bilo kom drugom pitanju.



"Referendum je praznik demokratije u svakoj državi. Nama ne treba referendum podjela, već referendum jedinstva i zato smo pozvali predstavnike opozicije da podrže i pozovu svoje birače da izađu na referendum o neustavnom Sudu i Tužilaštvu BiH u kojima nema pravde za Srbe", zaključio je Košarac.