Opozicija u RS-u: Referendum suspendovan na zahtjev stranaca koji su Dodiku zaprijetili sankcijama

Foto: Arhiv/Klix.ba

Nakon što je Narodna skupština RS jutros suspendovala odluku o raspisivanju referenduma o Sudu i Tužilaštvu BiH, opozicija u ovom bh. entitetu je kazala da odluka nije suspendovana nego bezuslovno poništena na zahtjev zapadnih diplomata koje su zaprijetili vladajućoj koaliciji sankcijama. Poručili su da je politika SNSD-a smetnja budućnosti RS i da se ovaj entitet može nadati normalnom životu tek kada oni postanu prošlost.

"Ambasadorica SAD-a Maureen Cormack prije nekoliko dana je poručila Miloradu Dodiku da ne prihvata nikakvu suspenziju referenduma nego traži da se on stavi van snage. Vladajuća većina je donijela odluku o stavljanju van snage odluke o referendumu, to znači da su ga bezuslovnu poništili. Priča da ga samo suspenduju pada u vodu. Dodiku, Nedeljku Čubliroviću i skupštinskoj većini je saopćeno da će RS biti izolovana i da će joj biti zabranjena finansijska sredstva svih fondova, kao i da će se naći na listi zabrane ulaska u strane zemlje ukoliko usvoje odluku o referendumu. Svi oni koji su se junačili da će izginuti za politički interes RS su pokazali da na to nisu spremni hvatajući se na nepostojeći konsenzus", kazao je Dragan Čavić (NDP).



Vukota Govedarica (SDS) je istakao da vladajuća koalicija nikada nije ni imala ozbiljne namjere da održi referendum o Sudu i Tužilaštvu BiH.



"Dodik je saopćio javnosti da neće ići u sprovođenje odluke o referendumu jer bi ona mogla dovesti do nesagledivih posljedica i odvesti je u potpuno izolaciju, a samo sedmicu kasnije je shvatio da je razgolićen i pokušao je da kompletnu odgovornost svali na opoziciju. Mi smo tražili da sprovedu odluku o referendumu koja je više od dvije godine stajala skrivena u Službenom glasniku što upućuje da nikada nije ni bila ozbiljna namjera. Ovako nešto se drugi put dešava u NSRS. Zabrinjavajući je veliki stepen političkog primitivizma koji je od NSRS napravio cirkus u kojem Dodik smatra da je glavni žongler, a svi ostalo klovnovi. On je još jednom pokazao u kakvom moralnom rastrojstvu se nalazi i koliko je mentalno neuračunljiv", rekao je Govedarica.



Branislav Borenović (PDP) je konstatovao da je vladajuća koalicija najveća smetnja normalnom razvoju RS jer ima loše i opasne namjere koje nose izuzetno visoku cijenu za politički i ekonomski prosperitet ovog entiteta.



"Nismo čuli konkretan razlog za odustajanje od referenduma koji je bilo veliki politički zamajac SNSD-a na izborima. Sjedinica NSRS-a je pokazala ne samo da je njihova politika smetnja budućnosti RS, nego da je bilo kakav poziv na jedinstvo laž i prevara. Vidjelo se da su poslanici SNSD-a postiđeni. Ubjeđeni smo da će sve to vrlo brzo biti prošlost jer kad oni budu prošlost, RS se može nadati normalnom životu", istakao je Borenović.